Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο σημείο που ξεκινά το μεγάλο ρήγμα της βόρειας Ανατολίας.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται νότια του Ερζερούμ (στο Μπινγκιόλ της Νοτιοανατολικής Τουρκίας), το εστιακό βάθος ήταν μόλις στα 5 χιλιόμετρα και γι’ αυτό τον λόγο η δόνηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένα άτομο έχει εγκλωβιστεί κάτω από ένα φυλάκιο αστυνομικού τμήματος και άλλοι δύο έχουν αναφερθεί ως ελαφρά τραυματίες.