Μητσοτάκης στο CNN: έχουμε ένα καλά μελετημένο σχέδιο για το άνοιγμα της χώρας

Το 2020 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τόνισε ο πρωθυπουργός.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε από τη Σαντορίνη στο CNN και στον Fareed Zakaria, όπου είχε την ευκαιρία να περιγράψει τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης οι οποίες συγκράτησαν τη διασπορά του κορονοϊού σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αλλά και την προετοιμασία που έχει κάνει η Ελλάδα ώστε να ανοίξει τις πύλες της σε επισκέπτες, δίχως εκπτώσεις στην υγειονομική προστασία.

Ανοίγοντας την εκπομπή GPS, την οποία παρακολουθούν εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο, o αναλυτής του CNN υπογράμμισε «ότι η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες που κατάφεραν να έχουν τόσο χαμηλή συχνότητα κρουσμάτων».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν από το άνοιγμα της Ελλάδας στην τουριστική αγορά τόνισε ότι η χώρα μας μελέτησε προσεκτικά χιλιάδες αφίξεις από το εξωτερικό, ώστε να αποτιμήσει αντικειμενικά κάθε ενδεχόμενο: «Τον τελευταίο μήνα, κάθε άτομο που έχει φτάσει αεροπορικώς στην Ελλάδα έχει υποβληθεί σε τεστ», είπε. «Δημιουργήσαμε μια αρκετά καλή βάση δεδομένων με στοιχεία για τους ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα και ήταν θετικοί στον ιό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες υποβάλαμε σε τεστ περίπου 4.000 άτομα που έφτασαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας και είχαμε μόνο δύο θετικά κρούσματα, τα οποία μάλιστα αφορούσαν σε ανθρώπους που ήταν ασυμπτωματικοί. Έτσι, αν αυτό το ποσοστό διατηρηθεί, νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε σταδιακά να ανοίγουμε τη χώρα για τους ξένους επισκέπτες».

Ερωτηθείς πού «αποδίδει την επιτυχία» της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι η χώρα μας έδρασε γρήγορα, ενίσχυσε το σύστημα υγείας και επικοινώνησε ξεκάθαρα τις επιλογές της στους πολίτες, οι οποίοι στη συνέχεια κέρδισαν τη μάχη με την επιδημία, καθώς ακολούθησαν τις συστάσεις των ειδικών. «Θέλω να εκφράσω στους πολίτες την πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη μου, διότι η επιτυχία μας οφείλεται κυρίως σε αυτούς», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η μάχη συνεχίζεται, καθώς ο ιός δεν έχει εξαφανιστεί.

Αναφερόμενος στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συγκρότηση ταμείου ανάκαμψης συνάδει με τις θέσεις της Ελλάδας, αντανακλώντας τη φιλόδοξη νοοτροπία που οφείλει να έχει η Ευρώπη ώστε να ανακάμψει μετά την πανδημία. Συμπλήρωσε ότι με τα σημερινά δεδομένα η χώρα μας θα λάβει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 32 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις, σε βάθος τετραετίας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πόρους που θα αξιοποιηθούν σωστά.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη που προβλήθηκε στο CNN, σε ανεπίσημη μετάφραση στα Ελληνικά

Fareed Zakaria: Για τη Δύση, η Ιταλία ήταν ο προάγγελος του κινδύνου για τη νόσο COVID. Ήταν η πρώτη δυτική χώρα που βίωσε μία ανεξέλεγκτη εξάπλωση του ιού και αναγκάστηκε να τεθεί ολόκληρη σε lockdown. Αλλά μία άλλη νοτιοευρωπαϊκή χώρα είχε εντελώς διαφορετική εμπειρία. Ενώ τα κρούσματα στην Ιταλία προσεγγίζουν τις 250.000, η Ελλάδα, μια φτωχότερη χώρα, έχει μόλις 3.000. Πώς συνέβη αυτό; Μαζί μου, από τη Σαντορίνη, είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιτρέψτε μου αρχικά να σας ρωτήσω για τους αριθμούς των κρουσμάτων. Πώς τα καταφέρατε; Πιστεύετε ότι σταθήκατε τυχεροί; Πώς εξηγείται; Επειδή είστε πραγματικά μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη – ή και στον κόσμο – που κατάφεραν να έχουν τόσο χαμηλή συχνότητα κρουσμάτων, παρά το γεγονός ότι έρχονται πολλοί επισκέπτες. Πού αποδίδετε την επιτυχία σας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πήραμε αποφάσεις πολύ νωρίς. Ακούσαμε τους ειδικούς, τα μηνύματα της επικοινωνίας μας ήταν σαφή, δώσαμε τον λόγο στους γιατρούς, ενισχύσαμε το σύστημα υγείας της χώρας μας και καταφέραμε να πείσουμε τους Έλληνες ότι έπρεπε να τηρήσουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Και το έκαναν. Θέλω να εκφράσω στους πολίτες την πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη μου, διότι η επιτυχία μας οφείλεται κυρίως σε αυτούς. Βεβαίως, εδώ δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική. Ουσιαστικά κάναμε αυτό που μας είπαν οι ειδικοί και το κάναμε γρήγορα και δυναμικά. Καταφέραμε, επίσης, να ανοίξουμε την οικονομία μας σταδιακά τον τελευταίο μήνα. Μέχρι στιγμής, δεν είχαμε καμία σοβαρή έξαρση. Έτσι, έχουμε τη βεβαιότητα ότι γλιτώσαμε τον πρώτο κίνδυνο, καθώς καταφέραμε να περιορίσουμε το πρώτο κύμα της επιδημίας.

Fareed Zakaria: Καθώς ανοίγετε τη χώρα σας, ανησυχείτε ότι θα υπάρξει έξαρση στον αριθμό των κρουσμάτων, και τι σκοπεύετε να κάνετε; Επειδή παρατήρησα ότι στις 8 Ιουνίου, όταν ανακοινώσατε ένα μερικό άνοιγμα, είχατε ήδη, όχι έναν μεγάλο αριθμό, με βάση τα διεθνή δεδομένα, αλλά για την Ελλάδα, νομίζω 97 νέα περιστατικά. Είναι αναπόφευκτο ότι, καθώς ανοίγετε τη χώρα, θα υπάρχει κάποια χαλάρωση της κοινωνικής αποστασιοποίησης και, επομένως, θα υπάρχουν περισσότερα κρούσματα, και πώς θα το αντιμετωπίσετε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμφωνώ με την επισήμανση, καθώς ανοίγουμε τη χώρα, ο κίνδυνος προφανώς αυξάνεται. Ο μεγάλος κίνδυνος πάντα είναι να καταστούμε θύματα της επιτυχίας μας. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να εφησυχάζουν. Τονίζουμε ότι η COVID παραμένει εδώ. Πρέπει να τηρούμε τους βασικούς κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, πρέπει να φοράμε μάσκες, αλλά φυσικά μας βοηθά και το γεγονός ότι στην Ελλάδα το καλοκαίρι κινούμαστε κυρίως σε εξωτερικούς χώρους και τα ποσοστά των κρουσμάτων στην ύπαιθρο είναι πολύ χαμηλότερα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει σημαντικό αριθμό νέων εγχώριων κρουσμάτων. Για παράδειγμα, σήμερα (σημείωση: το Σάββατο) ανακοινώθηκαν μόλις τέσσερα νέα κρούσματα σε ολόκληρη τη χώρα. Φυσικά, το κύριο μέλημά μας είναι πώς θα χειριστούμε το άνοιγμα της χώρας, ώστε να υποδεχθεί ξένους επισκέπτες. Έχουμε ένα καλά μελετημένο σχέδιο για τον σκοπό αυτόν. Θα το κάνουμε σταδιακά. Και το πρώτο μας μέλημα θα είναι πάντα η ασφάλεια και η υγεία των επισκεπτών μας. Πρέπει να επισημάνω ότι, τον τελευταίο μήνα, κάθε άτομο που έχει φτάσει αεροπορικώς στην Ελλάδα έχει υποβληθεί σε τεστ. Έτσι, δημιουργήσαμε μια αρκετά καλή βάση δεδομένων με στοιχεία για τους ανθρώπους που ήρθαν στην Ελλάδα και ήταν θετικοί στον ιό. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τις τελευταίες τέσσερις ημέρες υποβάλαμε σε τεστ περίπου 4.000 άτομα που έφτασαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας και είχαμε μόνο δύο θετικά κρούσματα, τα οποία μάλιστα αφορούσαν σε ανθρώπους που ήταν ασυμπτωματικοί. Έτσι, αν αυτό το ποσοστό διατηρηθεί, πιστεύω ότι μπορούμε να αρχίσουμε σταδιακά να ανοίγουμε τη χώρα για τους ξένους επισκέπτες.

Fareed Zakaria: Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη μακροοικονομική εικόνα, επειδή λόγω του lockdown παντού, προφανώς, η ελληνική οικονομία έχει υποστεί ένα από τα χειρότερα πλήγματα των τελευταίων χρόνων. Έχω δει εκτιμήσεις που αναφέρουν ότι η οικονομία θα συρρικνωθεί από 5% έως 7%, ίσως και 10% όπως και άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Αυτή τη φορά όμως υπάρχει μία διαφορά. Η Γερμανία και οι Γαλλία συμφώνησαν, εν τέλει, να επιτρέψουν ένα είδος χρηματοδότησης για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα παρέχει σημαντικούς πόρους στην Ελλάδα. Αποτελεί αυτό ένα σημείο καμπής για την Ευρώπη από την οπτική της Ελλάδας, η οποία χρειάζεται αυτά τα κεφάλαια; Θεωρείτε ότι πρόκειται πράγματι για ένα σημείο καμπής;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμφωνώ, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε σημείο καμπής. Το 2020 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Μέχρι στιγμής τα έχουμε πάει καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους είχαμε ύφεση 0,9%, ενώ ο μέσος όρος της ευρωζώνης ήταν 3,6%. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Πάντα υποστηρίζαμε ότι η Ευρώπη έπρεπε να κάνει ένα μεγάλο βήμα προόδου, να κινηθεί φιλόδοξα για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά τον COVID-19. Και η πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή, η οποία, όπως σωστά επισημάνατε, βασίζεται στη γαλλογερμανική πρόταση, θεωρώ ότι είναι ένα φιλόδοξο βήμα. Αλλά σωστά επισημάνατε ότι η Ευρώπη, και ιδιαίτερα η Γαλλία και η Γερμανία, οι ατμομηχανές της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι δύο χώρες που πάντα στήριζαν θεμελιωδώς το σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ανέλαβαν δράση αποφασιστικά, ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και, αν τελικά αυτή η πρόταση εγκριθεί -πράγμα που αναμένω ότι θα συμβεί- θα υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή των όρων του παιχνιδιού. Όσον αφορά στην Ελλάδα, να αναφέρω ενδεικτικά ότι θα λάβουμε πρόσθετη χρηματοδότηση για επενδύσεις της τάξης των 32 δισ. ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Πρόκειται για πολλά χρήματα, τα οποία σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Fareed Zakaria: Πρωθυπουργέ, ήταν χαρά μου να σας φιλοξενήσω.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ. Η ευχαρίστηση ήταν δική μου. Ελπίζω να σας δω σύντομα στη Σαντορίνη.

Fareed Zakaria: Θα το προσπαθήσω πολύ.

