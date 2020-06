Κόσμος

Μπαχτσελί: η Αγία Σοφία πρέπει να ανοίξει ως τόπος λατρείας των μουσουλμάνων

Νέες προκλητικές δηλώσεις από την Άγκυρα για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας, μόλις δύο 24ωρα μετά την παρέμβαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το θέμα...

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις για την Αγία Σοφία προχώρησε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Μπαχτσελί δήλωσε ότι η Αγία Σοφίας πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με τις καρδιές των μουσουλμάνων και οι πόρτες του πρέπει να ανοίξουν για λατρευτικούς λόγους.

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εταίρου του Ταγίπ Ερντογάν έρχονται δύο μόλις ημέρες μετά την παρέμβαση των ΗΠΑ για το θέμα.

«Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθούμε να θεωρούμε την Αγία Σοφία μνημείο ιδιαίτερης σημασίας και στηρίζουμε τη διατήρησή της με τρόπο που θα σέβεται την πολύθρησκευτική ιστορία της», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Έλληνες ανταποκριτές.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «η Αγία Σοφία είναι ένα σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης, ουσιαστικού διαλόγου και σεβασμού μεταξύ των θρησκειών».