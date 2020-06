Κοινωνία

Επαναλειτουργία οίκων ανοχής: Ανασφάλεια και φόβος για τους εργαζόμενους στο σεξ (βίντεο)

«Εφιάλτης» το διάστημα της καραντίνας για τους εργαζόμενους στο σεξ. Φόβος για το άνοιγμα του κλάδου, χωρίς νέους κανόνες ασφαλείας. Εργαζόμενοι στο χώρο μιλούν στον ΑΝΤ1.