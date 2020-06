Πολιτισμός

“Μεγάλος Περίπατος”: το μήνυμα Μπακογιάννη για την Πανεπιστημίου

Δημιουργείται για πρώτη φορά στην Αθήνα μία ασφαλής, υπέροχη ποδηλατική διαδρομή που ενώνει το Σύνταγμα με την Ομόνοια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

«Εδώ και περίπου 35 χρόνια συζητάμε τις αλλαγές στην Πανεπιστημίου. Μας πήρε μια γενιά για να το δοκιμάσουμε, αλλά ήρθε η ώρα να το κάνουμε», αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, και προσθέτει:

«Από σήμερα το πρωί τρεις από τις έξι λωρίδες αποδίδονται στους πεζούς και τους ποδηλάτες σε 7.000 τ.μ. ελεύθερου δημόσιου χώρου, που θα ομορφύνουν με παγκάκια και περισσότερες από 250 ζαρντινιέρες με πράσινο. Δημιουργείται για πρώτη φορά στην Αθήνα μία ασφαλής, υπέροχη ποδηλατική διαδρομή που ενώνει το Σύνταγμα με την Ομόνοια. Και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινούνται ανεμπόδιστα και γρήγορα».

«Κάθε αρχή είναι δύσκολη, αλλά ποιος θα μπορούσε σήμερα να φανταστεί αλλιώς την Δ. Αρεοπαγίτου, την Απ. Παύλου ή την Ερμού; Ίσως χρειαστεί λίγη υπομονή στην αρχή, για να φτάσουμε σε μία Αθήνα που δεν θα αποκλείει κανέναν. Ανοιχτή για όλους», καταλήγει στην ανάρτηση του ο κ. Μπακογιάννης.