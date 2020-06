Αθλητικά

ΑΕΚ: “χρυσό διπλό” επί του ΟΦΗ

Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη η ΑΕΚ, που έφυγε με «τρίποντο» από την Κρήτη.

Aυτή τη φορά η ΑΕΚ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, μετά τη δεύτερη συνεχόμενη απώλεια βαθμών του ΠΑΟΚ και με το πολύτιμο «διπλό» της στην Κρήτη επί του ΟΦΗ με 2-0 -στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play-off της Super League- «σκαρφάλωσε» για πρώτη φορά μετά από καιρό στη 2η θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πήραν την κατοχή της μπάλας από το ξεκίνημα. Στο 21’ ο Ολιβέιρα έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όμως η καταπληκτική απόκρουση του Γουόλι στην κεφαλιά του Πορτογάλου, στέρησε από την ΑΕΚ το γκολ.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Πορτογάλος στράικερ έχασε και δεύτερη πολύ καλή ευκαιρία, όταν μετά από πάσα του Μάνταλου προσέγγισε την περιοχή και σούταρε από την αριστερή πλευρά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στην τρίτη οργανωμένη επίσκεψή της στα «καρέ» του ΟΦΗ, οι «Ένωση» βρήκε τελικά το γκολ που έψαχνε, όταν μετά από εξαιρετική σέντρα του Λόπες από τα αριστερά, ο Λιβάγια έπιασε στον... ύπνο της άμυνα της κρητικής ομάδας και με καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Γουόλι, κάνοντας το 0-1.

Δύο λεπτά αργότερα, ο ΟΦΗ έχασε τεράστια ευκαιρία για να «απαντήσει», όμως η εξαιρετική προσπάθεια και το σουτ του Φιγκεϊρέδο εξοστρακίστηκε στο οριζόντιο δοκάρι του Μπάρκα κι έφυγε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ συνέχισε να είναι πολύ πειθαρχημένη ανασταλτικά και παράλληλα, ενέτεινε την πίεσή της αναζητώντας κι ένα δεύτερο τέρμα που θα «καθάριζε» το ματς. Στο 51’ ο Μάνταλος έφτασε κοντά, αλλά ο Γουόλι σταμάτησε με πολύ ωραία ενέργεια το σουτ του, ενώ στο 60’ ο Κουτρουμπής πρόλαβε την τελευταία στιγμή το πολύ επικίνδυνο γύρισμα του Λιβάγια.

Στο 65’ ωστόσο, ο Βέρντε (που είχε περάσει πέντε λεπτά νωρίτερα στον αγώνα), μετά από εντυπωσιακή προσποίηση κι εκτέλεση από πολύ δύσκολη θέση, σημείωσε το 0-2, «τελειώνοντας» ουσιαστικά τον αγώνα.

Διαιτητής: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

Κίτρινες: Μαρινάκης, Νέιρα, Κουτρουμπής - Λιβάγια, Ολιβέιρα, Κρίστιτσιτς, Σιμάνσκι, Σβάρνας, Αραούχο.

Αποβολές:

ΟΦΗ (Γ. Σίμος): Γουόλι, Μαρινάκης, Κουτρουμπής (79’ Νάστος), Γιαννούλης, Κοροβέσης (87' Δεληγιαννίδης), Μεγιάδο, Σακόρ (67’ Στάικος), Μάνος (67’ Βαζ), Νέιρα, Σεμέδο (79’ Νοικοκυράκης), Φιγκεϊρέδο.

ΑΕΚ (Μ. Καρέρα): Μπάρκας, Μπακάκης, Βράνιες, Τσιγκρίνσκι, Λόπες, Σιμάνσκι, Κρίστιτσιτς, Αλμπάνης (60’ Βέρντε), Μάνταλος (86' Σαμπανάτζοβιτς), Λιβάγια (86' Σβάρνας), Ολιβέιρα (75’ Αραούχο).