Τραμπ: φουντώνουν οι φήμες για την υγεία του

Στην τελετή αποφοίτησης στην στρατιωτική ακαδημία του Γουέστ Πόιντ έδειξε κάποια σημάδια κούρασης και αστάθειας...

Η κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί σήμερα φημολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα που κλείνει τα 74 του χρόνια, έπειτα από την παρουσία του χθες στην τελετή αποφοίτησης στην στρατιωτική ακαδημία του Γουέστ Πόιντ, οπότε και έδειξε κάποια σημάδια κούρασης και αστάθειας.

Μετά την ομιλία του ενώπιον των αποφοιτούντων που θα αποτελέσουν την αυριανή ελίτ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ομιλία κατά την οποία πρυτάνευσαν σπάνιοι για τον Ντόναλντ Τραμπ τόνοι μετριοπάθειας, και καθώς κατέβαινε από το βήμα, ο αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να δυσκολεύεται να περπατήσει στην ειδική ράμπα, την οποία κατέβηκε με μικρά, ασταθή διστακτικά βήματα.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν επίσης ότι στην μέση της ομιλίας του χρειάσθηκε την βοήθεια και του δεύτερου χεριού του για να φέρει το ποτήρι με το νερό στα χείλη του - κίνηση που έχει παρατηρηθεί επανειλημμένως στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ότι πρόφερε με το ζόρι το όνομα του στρατηγού Ντάγκλας ΜακΑρθουρ, ήρωα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο δρ Μπάντι Λι, ψυχίατρος του Πανεπιστημίου Yale σχολίασε στο Twitter: «Πρόκειται για επίμονη νευρολογική ένδειξη, η οποία, σε συνδυασμό με άλλες, θα ήταν αρκετά ανησυχητική ώστε να απαιτεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου». Ο Τραμπ ανέλαβε αργότερα να απαντήσει μόνος του μέσω του Twitter στα ερωτηματικά που δημιούργησε για την κατάσταση της υγείας του.

Η ράμπα πρόσβασης στο βήμα του Γουέστ Πόιντ ήταν «πολύ μακριά και απότομη και, κυρίως , ήταν πολύ ολισθηρή», έγραψε. Κατά συνέπεια, ήταν εξαιρετικά προσεκτικός για να μην πέσει και δώσει την ευκαιρία στα μέσα ενημέρωσης να τον κοροϊδεύουν. Και τονίζει ότι κατέβηκε «τρέχοντας» τα τελευταία μέτρα της ράμπας. Η εκτός προγράμματος μυστηριώδης επίσκεψη του Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο σε στρατιωτικό νοσοκομείο κοντά στην Ουάσινγκτον είχε επίσης δημιουργήσει ερωτηματικά. Σύμφωνα με τις φήμες, η επίσκεψη στο νοσοκομείο προκλήθηκε από πόνους στο στήθος που θα μπορούσαν να είναι ένδειξη για καρδιακά προβλήματα.

Κατά την διάρκεια της τελετής στην μνήμη των πεσόντων αμερικανών στρατιωτών στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Αρλινγκτον στο τέλος του Μαΐου ο Ντόναλντ Τραμπ έδειχνε ότι δεν μπορεί να σταθεί ακίνητος. Σε ηλικία 70 ετών και 220 ημερών όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ - μεγαλύτερος και από τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Πρόσφατα προκάλεσε αίσθηση δηλώνοντας ότι ελάμβανε επί δύο εβδομάδες αγωγή με υδροξυχλωροκίνη ως προληπτικό μέτρο κατά του νέου κορονοϊού.

Σύμφωνα με το γιατρό του Λευκού Οίκου, ο επιχειρηματίας δεν είχε καμία από τις παρενέργειες που συνδέονται με την λήψη του φαρμάκου κατά της ελονοσίας, η αποτελεσματικότητα του οποίου στην Covid-19 αποτελεί αντικείμενο πολεμικής. «Τα δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση της υγείας του προέδρου παραμένει καλή», δήλωσε πρόσφατα ο γιατρός του Λευκού Οίκου, διευκρινίζοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, που αγαπά το γκολφ και το φαστ φουντ, έχει ύψος 1,90 και ζυγίζει 110 κιλά.

