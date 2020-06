Κόσμος

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρετίζει “μία πρώτη νίκη κατά του κορονοϊού”

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε νέα μέτρα άρσης των περιορισμών και χαιρέτισε μία «πρώτη νίκη κατά του ιού» που ευθύνεται για την πανδημία Covid-19.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε σήμερα νέα μέτρα άρσης των περιορισμών, ανάμεσά τους το πλήρες άνοιγμα των καφέ και των εστιατορίων, και χαιρέτισε μία «πρώτη νίκη κατά του ιού» που ευθύνεται για την πανδημία Covid-19.

«Ο αγώνας κατά της επιδημίας δεν έχει τελειώσει, αλλά είμαι ευτυχής γι' αυτήν την πρώτη νίκη κατά του ιού», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοινώνοντας ότι ολόκληρη η γαλλική επικράτεια περνά στο «πράσινο». «Ηδη από αύριο, όλη η επικράτεια, εκτός της Μαγιότ και της Γουιάνας όπου ο ιός εξακολουθεί να κυκλοφορεί ενεργά...θα περάσει στην πράσινη ζώνη, πράγμα που θα επιτρέψει την ισχυρότερη επανεκκίνηση της απασχόλησης και το άνοιγμα των καφέ και των εστιατορίων στην περιφέρεια του Ιλ ντε Φρανς», είπε.

Το μέτρο υπήρξε επίμονο αίτημα του τομέα της εστίασης. Μέχρι σήμερα, καφέ και εστιατόρια της περιφέρειας της γαλλικής πρωτεύουσας δεν μπορούσαν να χρησιμοποιούν παρά τους εξωτερικούς τους χώρους.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ανακοίνωσε επίσης ότι η φοίτηση σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνει υποχρεωτική από τις 22 Ιουνίου. Μέχρι σήμερα οι μαθητές φοιτούσαν σε εθελοντική βάση και οι δυνατότητες υποδοχής των σχολείων ήταν περιορισμένες εξαιτίας της εφαρμογής αυστηρού υγειονομικού πρωτοκόλλου. Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι επιτρέπονται και πάλι οι επισκέψεις σε οίκους ευγηρίας και κέντρα φροντίδας. «Θα ξαναβρούμε την Γαλλία», υποσχέθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά το τέταρτο τηλεοπτικό του διάγγελμα από την έναρξη της κρίσης του κορονοϊού τον Μάρτιο. «Δεν πρέπει να κοκκινίζουμε για τα αποτελέσματά μας», τόνισε, την στιγμή που η διαχείριση της κρίσης δέχεται επικρίσεις.

Τονίζοντας ότι «500 δισεκατομμύρια ευρώ» δαπανήθηκαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας, απέκλεισε το ενδεχόμενο αύξησης της φορολογίας για την χρηματοδότηση των δαπανών που συνδέονται με την κρίση. «Η μόνη απάντηση είναι η οικοδόμηση ενός αειφόρου και ισχυρού οικονομικού μοντέλου, αύξηση της εργασίας και της παραγωγής για να μην εξαρτώμαστε από τους άλλους».