Κοινωνία

Βρέθηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη

Συναγερμός στις Αρχές για το μακάβριο εύρημα. "Φως" στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία...

(Φωτό αρχείου)

Σορός αγνώστων λοιπών στοιχείων εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της παραλίας της Αγίας Ειρήνης Μεσοχωρίου Καρπάθου, σε προχωρημένη σήψη.

Η σορός, ήταν ύψους 1,75μ κανονικής σωματικής διάπλασης με ελάχιστα κοντά γκρίζα μαλλιά στο πίσω μέρος της κεφαλής και ελάχιστα γένια στην κάτω γνάθο.

Από τη Λιμενική Αρχή Καρπάθου που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου.