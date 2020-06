Αθλητικά

Στο ρελαντί ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη

Με το... πόδι πατημένο στο «γκάζι» συνεχίζει ο Ολυμπιακός (και) στα play-off, καθώς μετά το «διπλό» επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, νίκησε με 3-1 και τον Άρη στο «Γ. Καραϊσκάκης», κάνοντας ακόμα ένα βήμα προς το εφετινό πρωτάθλημα.

Με το νέο «τρίποντό» τους οι «ερυθρόλευκοι» αύξησαν ξανά τη διαφορά τους, στο +17 από τη δεύτερη (πλέον) ΑΕΚ (72-55) και χρειάζονται πια 8 βαθμούς στις εναπομείνασες 8 αγωνιστικές, για να πανηγυρίσουν και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Άρης πάντως, ξεκίνησε καλά το ματς στο Φάληρο και στα πρώτα λεπτά πλησίασε αρκετές φορές πρώτος το γκολ, με κορυφαία στιγμή το σουτ του Φετφατζίδη στο 17’, που πέρασε λίγο άουτ. Στο 22’ ο Ιντέγε από καλή θέση δεν έπιασε καλά την κεφαλιά, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

Αφού δεν εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι το αρχικό «μούδιασμα» των παικτών του Ολυμπιακού, αρκούσε ένα «ξέσπασμα» σε ένα... λεπτό και δύο μεγάλα λάθη της αμυντικής γραμμής του Άρη, για να «καθαρίσουν» οι Πειραιώτες το ματς.

Στο 27’ ο Καμαρά έκλεψε τη μπάλα από τον Δεληζήση, έδωσε τη μπάλα στον Βαλμπουενά ο οποίος του την επέστρεψε και με ωραίο σουτ από μακριά (τη στιγμή που ο Κουέστα ήταν «εξουδετερωμένος») έκανε το 1-0. Με τη σέντρα, κι αφού άλλαξαν μόλις τέσσερις πάσες οι παίκτες του Άρη, ο Ελ Αραμπί έκλεψε τη μπάλα, την έδωσε στον Καμαρά που έκανε ξανά κίνηση... φορ και δεν λάθεψε, κάνοντας το 2-0.

Οι «κιτρινόμαυροι» έμοιαζαν... ζαλισμένοι από τα δύο γκολ κι αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός, σημειώνοντας και τρίτο τέρμα στο 38’ με κοντινό πλασέ του Μασούρα, έπειτα από γύρισμα του (πανταχού παρόντα) Μαντί Καμαρά.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να δημιουργεί με ευκολία ευκαιρίες, ωστόσο μετά το 55’ άρχισε να κατεβάζει... στροφές και ο Άρης (αφού είχε πρώτα δοκάρι με τον Λάρσον στο 57’) σημείωσε το γκολ της τιμής, με κοντινό πλασέ του Ιντέγε στο 64’ από σέντρα του Μαντσίνι.

Στο 84' ο Φορτούνης δεν κατάφερε να νικήσει από τα έντεκα μέτρα τον Κουέστα, ο οποίος απέκρουσε το πέναλτι που κέρδισε ο μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού σε ανατροπή του από τον Ρόουζ.

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδος)

Κίτρινες: Σισέ - Βέλεθ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελαουί, Μπα, Σισέ, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Καμαρά, Μπουχαλάκης (52’ Καφού), Μασούρας (77’ Λοβέρα), Βαλμπουενά (52’ Φορτούνης), Ελ Αραμπί (53’ Χασάν).

ΑΡΗΣ (Μ. Ένιγκ): Κουέστα, Ρόουζ, Δεληζήσης (45’+2’ λ.τρ. Σόουζα), Βέλεθ, Κόρχουτ, Σάσα, Ματίγια, Φετφατζίδης (46’ Μαντσίνι), Λάρσον (76’ Αμπού Μπα), Γκάμα (76’ Τόνσο), Ιντέγε.