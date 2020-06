Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “πάγο” στην άρση μέτρων στη Βρετανία βάζει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η Βρετανία παραμένει σε "πολύ ενεργή φάση της πανδημίας"...

Τα μέτρα του lockdown που έχουν επιβληθεί στην Αγγλία για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού δεν πρέπει να αρθούν περαιτέρω, μέχρι το σύστημα ιχνηλάτησης επαφών της κυβέρνησης αποδείξει ότι είναι συγκροτημένο και αποτελεσματικό, δήλωσε ο περιφερειακός διευθυντής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Χανς Κλούγκε.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian ο Χανς Κλούγκε προειδοποιεί επίσης ότι η Βρετανία παραμένει σε «πολύ ενεργή φάση της πανδημίας» και ότι δεν πρέπει να υπάρξει σπουδή για το άνοιγμα της οικονομίας.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι επανεξετάζει τον κανόνα των δύο μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης εν όψει του επόμενου σταδίου άρσης μέτρων του lockdown που σχεδιάζεται για τις 4 Ιουλίου.