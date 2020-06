Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και σε ένα μήνα με όλους σχεδόν τους πλανήτες ανάδρομους που κρύβουν παγίδες για να λειτουργήσουμε με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο.

ΚΡΙΟΣ: Η Σελήνη στο ζώδιο σου στο ξεκίνημα της εβδομάδας σου δημιουργεί μια νευρικότητα, αφού νιώθεις ένα δισταγμό στις κινήσεις σου ή υπάρχουν κάποιοι συναισθηματικοί φραγμοί που δε σε αφήνουν να πάρεις αποφάσεις. Όλο αυτό το βιώνεις σαν μπέρδεμα, αφού είναι κόντρα στην αποφασιστική φύση σου και καταλήγεις να λειτουργείς σπασμωδικά. Αυτή την ισορροπία τώρα που δε βρίσκεις μέσα σου απαιτείς να σου την προσφέρουν οι άνθρωποι που σε περιβάλλουν κι επειδή αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, όλο και σε κάποιον φαίνεται να ξεσπάς…

ΤΑΥΡΟΣ: Με την ψυχολογία σου να μοιάζει με εκείνες τις μέρες του Μάη που η θερμοκρασία τη μια μέρα χτύπησε 40? και την επόμενη έπεσε στους 20? αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με έναν τρόπο που δεν ξέρεις αν χαίρεσαι ή αν πιέζεσαι. Επειδή η ζωή έχει και εκείνες τις μέρες που μπορεί να συμβαίνουν τόσο θετικά, όσο και αρνητικά πράγματα απέφυγε να προσπαθήσεις να φορέσεις μια συγκεκριμένη ταμπέλα στη διάθεση σου. Ειδικά στα επαγγελματικά πρόσεξε μη σε παρασύρει η χαρά ή μια στιγμή που νιώθεις ότι η τύχη είναι πάνω απ’ το κεφάλι σου, γιατί την επόμενη στιγμή μπορεί να έχει φύγει.υστικό για να είσαι ευτυχισμένος δεν κρύβεται στα πρέπει που σου βάζουν οι άλλοι, αλλά στο να αγκαλιάσεις αυτό που είσαι και να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Στο ξεκίνημα της εβδομάδας καλό θα ήταν να μην παρασυρθείς… Και θα μπορούσα να σταματήσω κάπου εδώ με την πρόβλεψη σου, γιατί θα πρέπει να προσέξεις να μην παρασυρθείς γενικά, αλλά αν επιμένεις να το κάνω πιο συγκεκριμένο, θα έλεγα ότι δεν είναι η κατάλληλη μέρα για σχέδια, ειδικά γι’ αυτά που δεν είναι αυστηρώς προσωπικά, αλλά αφορούν κι άλλους, είτε αυτός είναι ο σύντροφος σου ή κάποιος φίλος. Επίσης, απέφυγε συζητήσεις, αν δεν είσαι σίγουρος ότι μπορείς να αντέξεις μια διαφορετική άποψη.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η “μαμά” Σελήνη είναι σήμερα στον Κριό και σε αναγκάζει να σκύψεις το κεφάλι και να ακολουθήσεις τις επιταγές των άλλων. Μόνο που καλός, καλός, αλλά κι εσύ είσαι μη σου πατήσουν τον κάλο, γι’ αυτό και δεν αποκλείεται να αποφασίσεις να δείξεις τα δόντια σου σε όσους σε καταπιέζουν. Μέχρι εδώ καλά! Το θέμα είναι ότι μάλλον δεν επιλέγεις την κατάλληλη στιγμή για να το κάνεις, ούτε και τον πιο φυσιολογικό τρόπο, αλλά το κάνεις σπασμωδικά. Για ξεκίνησε αρχικά με ένα μειδίαμα και μετά το φτάνεις και στη μασέλα.

ΛΕΩΝ: Η ανάγκη σου να δραπετεύσεις λίγο από την πίεση του προηγούμενου διαστήματος είναι έντονη στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Ανυπομονείς να γυρίσεις σελίδα, να έρθει το αύριο και να δεις τι υπάρχει παρακάτω. Είναι όμως η πιο λάθος στιγμή που θα μπορούσες να επιλέξεις για να κάνεις την επανάσταση σου, αφού μπορεί να οδηγηθείς σε κάποιες αποφάσεις που αντί να σε πάνε παρακάτω ίσως σε αναγκάσουν να κάνεις κάποια βήματα πίσω. Μείνε στο παρόν και δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Είναι γεγονός ότι τα οικονομικά προβλήματα μπορούν να σταθούν σημαντικό εμπόδιο, ακόμα και να καθορίσουν την πορεία μιας σχέσης, όχι μόνο συντροφικής, αλλά οποιασδήποτε. Γεγονός μπορεί να μην είναι, ακόμα(!), αλλά το επόμενο διάστημα είναι πολύ πιθανό να γίνει, αφού αναμένεται να βρεθείς ουκ ολίγες φορές αντιμέτωπος με οικονομικές διαφορές είτε στο γάμο σου, είτε στη δουλειά και σε κάποιες περιπτώσεις τα προβλήματα θα αναγκαστείς να πάρεις δύσκολες αποφάσεις. Σήμερα θα πάρεις απλά μια πρώτη γεύση…

ΖΥΓΟΣ: Αντί να ασχοληθείς με τα λάθη και τις παραλείψεις του άλλου, πράγμα που δεν πρόκειται να βοηθήσει στο να ξεπεραστούν οι εντάσεις στη μεταξύ σας σχέση θα ήταν προτιμότερο να ασχοληθείς με το ίδιο το πρόβλημα και το πως σε κάνει να νιώθεις. Είναι μάταιο να προσπαθείς να μαντέψεις το πως σκέφτεται η άλλη πλευρά, γιατί είναι σαν να απορρίπτεις τη δική σου άποψη για τα πράγματα και να μην αναγνωρίζεις την αξία που έχουν οι επιλογές σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Προσοχή σε ατυχήματα και μικροτραυματισμούς σήμερα που μπορεί να προέρχονται από την αδυναμία σου να εστιάσεις σε αυτά με τα οποία καταπιάνεσαι. Καλό θα είναι λοιπόν να προσπαθείς να μην απασχολείς το μυαλό σου με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να λειτουργήσεις όσο πιο οργανωμένα μπορείς. Από την άλλη προσπάθησε να διαχειριστείς με υπομονή τυχόν διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν στις σχέσεις με τους συναδέλφους σου, κυρίως προς το τέλος της μέρας.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Παρόλο που είναι μια μέρα που έχεις την καλή διάθεση και την αισιοδοξία να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις που μπορεί να κρύβει, υπάρχουν κάποια ζητήματα που μοιάζουν δυσεπίλυτα και σου προκαλούν πονοκέφαλο. Ίσως νομίζεις ότι κάποιοι άνθρωποι αμφισβητούν την αξία σου ή με τον τρόπο τους υπονομεύουν τα συμφέροντα σου και όσα με κόπο έχεις κερδίσει. Αν τους αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία ή τους δείξεις με τον τρόπο σου ότι δεν μπορούν να σε επηρεάσουν, ίσως τα αποτελέσματα να είναι πολύ καλύτερα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Στο ξεκίνημα της εβδομάδας φαίνεται ότι χρειάζεσαι τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων που θεωρείς ότι είναι κοντά σου και σε κάποιο βαθμό έχουν την υποχρέωση να σου σταθούν σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή. Δεν είναι ότι μπορεί να σκέφτεσαι παράλογα ή ότι κι αυτοί δεν έχουν όλη την καλή διάθεση να σου σταθούν, όμως σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο θα τους δείξεις ότι τους χρειάζεσαι, αλλά και το πόσο ξεκάθαρο είναι αυτό που περιμένεις από εκείνους. Το να είσαι ανυπόμονος και απαιτητικός δε θα βοηθήσει…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Για αρχή στο ξεκίνημα της εβδομάδας θα πρέπει να είσαι προσεκτικός σε θέματα που σχετίζονται με τις μετακινήσεις σου και να είσαι συγκεντρωμένος την ώρα που οδηγείς. Από την άλλη, επειδή ο Ερμής μπορεί να μην έχει γυρίσει ακόμα ανάδρομος, αλλά είναι σαν να έχει γυρίσει, καλό θα είναι να είσαι υπομονετικός ειδικά σήμερα σε συζητήσεις και γενικότερα στις επαφές σου με τους ανθρώπους γύρω σου. Και να θυμάσαι… Δεν μπορείς να έχεις δίκιο σε όλα!

ΙΧΘΥΕΣ: Η καινούργια εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, γι’ αυτό καλό θα ήταν να μη βιαστείς να πάρεις αποφάσεις κυρίως για οικονομικά ζητήματα. Έχεις μέρες μπροστά σου που θα σε βοηθήσουν να πάρεις πιο σωστές αποφάσεις και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις το καλύτερο που θα έχεις να κάνεις είναι απλώς το να κάτσεις στα αβγά σου… Στο ίδιο πνεύμα, καλό θα ήταν να αποφύγεις και ενδεχόμενες αγορές, γιατί φαίνεται ότι λειτουργείς απερίσκεπτα και σπαταλάς τα χρήματα σου σε πράγματα που αύριο θα τα έχεις βαρεθεί.

Πηγή: Astrologos.gr