Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Πρεμιέρα με Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με κανόνες προστασίας από τον κορονοϊό ξεκινούν σήμερα οι Πανελλήνιες για σχεδόν 100.000 απόφοιτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Πρεμιέρα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, σήμερα και αύριο για περίπου 100.000 υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα διεκδικήσουν 77.970 θέσεις που οδηγούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τα Γενικά Λύκεια, το μάθημα που θα εξεταστούν την πρώτη ημέρα οι υποψήφιοι είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Υπενθυμίζεται, ότι φέτος οι υποψήφιοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εξεταστούν είτε με το παλαιό είτε με το νέο σύστημα. Η διαφορά είναι ότι με το νέο σύστημα δεν εξετάζονται οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών στα Λατινικά, αλλά στην Κοινωνιολογία, και παράλληλα, δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας στις βαθμολογίες των μαθημάτων.

Μετά από τη σημερινή εξέταση, οι υποψήφιοι (που θα εξεταστούν και με το νέο και το παλαιό σύστημα), θα εξεταστούν την Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) και στα Μαθηματικά (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Με μέτρα προστασίας

Φυσικά, όπως σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας μετά την εμφάνιση του κορονοϊού και την άρση του lockdown, στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ισχύουν μέτρα προστασίας.

Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων η χρήση μάσκας από τους υποψήφιους είναι προαιρετική. Ωστόσο, είναι υποχρεωτική για τους επιτηρητές εκπαιδευτικούς στις αίθουσες. Ακόμη, σε κα?θε αι?θουσα εξε?τασης θα πρέπει να τηρει?ται απο?σταση 1,5 με?τρου μεταξυ? των υποψηφι?ων. Το ίδιο θα ισχύει και στους χώρους προετοιμασι?ας και στους χώρους εξέτασης των υποψηφι?ων με αναπηρι?α και ειδικε?ς εκπαιδευτικε?ς ανα?γκες η? ειδικε?ς μαθησιακε?ς δυσκολι?ες. Οι αίθουσες θα αερίζονται με φυσικό τρόπο και η χρήση ανεμιστήρων θα απαγορεύεται.

Όπως, ήδη, ισχύει στο σχολικό περιβάλλον μετά την άρση του lockdown, θα πρέπει να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να τηρούνται οι οδηγίες καλής υγιεινη?ς των χεριω?ν, με χρη?ση νερου? και σαπουνιου? η? με αλκοολου?χο αντισηπτικο? δια?λυμα, συ?μφωνα με τις οδηγι?ες του Εθνικου? Οργανισμου? Δημο?σιας Υγει?ας (ΕΟΔΥ). Επίσης, τα εξεταστικά κέντρα θα τηρούν τους κανόνες του ΕΟΔΥ και για την καθαριότητα.

Τα κυλικεία θα παραμείνουν κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

«Εκκίνηση» αύριο για τα ΕΠΑΛ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα ξεκινήσουν αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου, για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών (Γενικής Παιδείας). Στη συνέχεια, την Πέμπτη 18 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά ('Αλγεβρα), που είναι, επίσης, μάθημα Γενικής Παιδείας. Θα ακολουθήσουν, από τις 20 έως και τις 30 Ιουνίου, οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.