Κόσμος

Κορονοϊός: ο χαμηλότερος ημερήσιος απολογισμός εδώ και καιρό στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τα τέλη Μαΐου ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων σπανίως πλέον υπερβαίνει τους 1.000 στη χώρα...

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν άλλους 382 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες, δηλαδή τον χαμηλότερο ημερήσιο απολογισμό εδώ και πολλές εβδομάδες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Από τα τέλη Μαΐου ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων σπανίως πλέον υπερβαίνει τους 1.000 στη χώρα, η οποία υφίσταται σε απόλυτα μεγέθη μακράν το βαρύτερο πλήγμα παγκοσμίως από την πανδημία του κορονοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 115.729 ανθρώπους. Η ισχυρότερη οικονομική δύναμη του κόσμου καταγράφει επίσης τον υψηλότερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 (2.093.335 ως τις 03:30 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας).

Στις ΗΠΑ, όπου κατέγραψαν 734 νεκρούς το Σάββατο, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παραμένει πάντα γύρω στα 20.000 κατά μέσον όρο καθημερινά, με τη χώρα να δυσκολεύεται να κατέβει από αυτό το επίπεδο, καθώς η μια πλευρά της χώρας παίρνει τη σκυτάλη από την άλλη.

Το πρώτο κύμα δεν έχει ακόμη κοπάσει τελείως, καθώς το επίκεντρο της πανδημίας έχει μετακινηθεί από τη Νέα Υόρκη και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας σε μια φαρδιά ζώνη από τον νότο ως τη δύση, με τα βλέμματα να στρέφονται πλέον στα νοσοκομεία πολιτειών όπως είναι η Αριζόνα, το Τέξας ή η Φλόριντα.

Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές πως αποκλείει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στο κλείσιμο της αμερικανικής οικονομίας ξανά, σε περίπτωση δεύτερου κύματος.