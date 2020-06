Κόσμος

Κορονοϊός: μειώνονται οι θάνατοι στη Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η καμπύλη που αφορά τις πιο σοβαρές περιπτώσεις παραμένει σε πτώση αφότου είχε σημειωθεί η κορύφωσή της, στις αρχές Απριλίου...

Η Γαλλία κατέγραψε λιγότερους από δέκα νέους θανάτους σε 24 ώρες εξαιτίας της COVID-19, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το υπουργείο Υγείας, μερικές ώρες αφότου ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε ικανοποίηση για μια «πρώτη νίκη εναντίον του ιού».

Εννέα θάνατοι διαπιστώθηκαν σε νοσοκομεία τις προηγούμενες 24 ώρες, δηλαδή ο χαμηλότερος ημερήσιος απολογισμός αφότου άρχισαν να ανακοινώνονται καθημερινά δεδομένα για την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης, στα μέσα Μαρτίου, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων της πανδημίας να ανέρχεται σε 29.407 νεκρούς — πρόκειται για έναν από τους υψηλότερους στον κόσμο — σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου Υγείας.

Ο αριθμός των ασθενών σε σοβαρή κατάσταση, που χρειάζονται νοσηλεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), συνέχισε εξάλλου να μειώνεται και ανέρχεται σε 869, μειωμένος κατά δύο από την προηγουμένη. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η καμπύλη που αφορά τις πιο σοβαρές περιπτώσεις παραμένει σε πτώση αφότου είχε σημειωθεί η κορύφωσή της, στις αρχές του Απριλίου (όταν πάνω από 7.000 ασθενείς νοσηλεύονταν σε ΜΕΘ). Συνολικά, 10.881 άνθρωποι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της Γαλλίας εξαιτίας της μόλυνσής τους από τον SARS-CoV-2, 28 λιγότεροι από ό,τι την προηγουμένη. Νεότερα δεδομένα για τους θανάτους σε οίκους ευγηρίας και γηροκομεία (10.384 ως εδώ) θα δημοσιοποιηθούν αύριο Τρίτη.

Στην πολυαναμενόμενη ομιλία του το βράδυ χθες Κυριακή ο Μακρόν έκανε λόγο περί επανόδου της Γαλλίας σχεδόν στην ομαλότητα, έπειτα από τρεις μήνες που την καθημερινότητα όριζε η πανδημία του κορονοϊού.