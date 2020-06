Αθλητικά

Επιστροφή με νίκη για τον Τσιτσιπά

Η επανεμφάνιση του Στέφανου Τσιτσιπά στα κορτ ήταν εντυπωσιακή.

Ο Ελληνας τενίστας επικράτησε με 3-1 σετ (24-6, 22-6, 12-13, 15-9) του Μπενουά Περ στην πρεμιέρα του Ultimate Tennis Showdown.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση κερδίζοντας με σχετική άνεση, δηλαδή 3-1 σετ συνολικά!

Το σύστημα της διοργάνωσης είναι ότι όλοι θα παίξουν με όλους. Σήμερα το βράδυ στις 23:15 ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ρισάρ Γκασκέ.