Οικονομία

Πότε επαναλειτουργούν οι παιδότοποι

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης για το άνοιγμα των παιδότοπων.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι οι παιδότοποι θα επαναλειτουργήσουν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του COVID-19 με τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Oι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι ενταγμένοι στο αντίστοιχο πλέγμα μέτρων της κυβέρνησης και για τον μήνα Ιούνιο (ΚΥΑ 2219 - 10/6/20).