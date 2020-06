Πολιτική

Πανελλαδικές 2020: Τα μηνύματα των πολιτικών προς τους υποψήφιους (βίντεο)

Ευχές για καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των Πανελλαδικών από την Υπουργό Παιδείας. Με τραγούδι του Φοίβου Δεληβοριά το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

Ευχές για καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων που αρχίζουν σήμερα, έστειλε μέσω μηνύματός της η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως. Η υπουργός συνεχάρη τους υποψηφίους για την προσπάθειά τους, η οποία, όπως ανέφερε, έλαβε χώρα φέτος υπό ιδιαίτερες συνθήκες.

Αναλυτικά, το μήνυμα της κ. Κεραμέως έχει ως εξής: «Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, που ξεκινούν σήμερα. Εύχομαι να πετύχετε όσα επιθυμείτε, να θέσετε τις βάσεις για τη μελλοντική σας σταδιοδρομία, να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας! Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας, που φέτος έλαβε χώρα υπό ιδιαίτερες συνθήκες εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Συγχαρητήρια και στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας σε όλη αυτή την προσπάθεια, τους εκπαιδευτικούς σας, τις οικογένειές σας. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο μέλλον που ανοίγεται μπροστά σας!».

Μήνυμα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. #πανελλαδικες2020 #ΚαληΕπιτυχια pic.twitter.com/UeJNU1ZsUq

Με τραγούδι του Φοίβου Δεληβοριά το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα

«Καλή επιτυχία» σε κάθε μαθήτρια και μαθητή για τις πανελλαδικές εξετάσεις, εύχεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ημέρα Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ένας σταθμός για να φτάσει η καθεμία και ο καθένας στον προορισμό που επιθυμεί στη ζωή. Το άγχος, η πίεση, τα ατελείωτα φροντιστήρια, οι θυσίες κάθε γονιού κρίνονται από σήμερα και για τις επόμενες 15 μέρες. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι», αναφέρει ο κ. Τσίπρας. «Εργαστήκαμε ώστε αυτό να αλλάξει, γιατί η Ελλάδα αξίζει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν θα εξαντλεί τα παιδιά της» σημειώνει και προσθέτει: «Και θα το αποκτήσει σε πείσμα όσων προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο ανταγωνισμός και η βαθμοθηρία μεταξύ 18χρονων είναι προϋπόθεση αριστείας και προόδου».

Ο κ. Τσίπρας εύχεται «ολόψυχα καλή επιτυχία σε κάθε μαθήτρια και κάθε μαθητή», καλώντας τους να θυμούνται «πως ό,τι και να γίνει στις Πανελλαδικές, κανείς δεν θα σας στερήσει τη ζωή που θέλετε να ζήσετε». Συνοδεύει δε την ανάρτηση του με το τραγούδι «Ο προορισμός» του Φοίβου Δεληβοριά.

Γεννηματά: Σήμερα κάνετε ένα νέο ξεκίνημα...

«Σήμερα κάνετε ένα νέο ξεκίνημα. Η προσπάθεια στο σχολείο για τη μόρφωση σας ανοίγει δρόμους. Θα έχετε πολλές ευκαιρίες μπροστά σας. Με πίστη στον εαυτό σας και έμπνευση από τα όνειρά σας θα τα καταφέρετε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις», ήταν το μήνυμα της Φώφης Γεννηματά προς τους υποψήφιους.

Το μήνυμα του ΚΚΕ

"Φτάσατε ως εδώ κόντρα σε δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Πρώτα απ’ όλα, όμως, με φιλοδοξία για να πετύχετε τους στόχους σας. Και από αυτή τη δοκιμασία να κρατήσετε αυτό: σημασία έχει να προχωράς μπροστά κόντρα στα εμπόδια που σου ορθώνουν. Το μέλλον το κρατάτε εσείς στα χέρια σας, ό,τι και να καταφέρετε σε αυτές τις εξετάσεις. Και μπορείτε να κερδίσετε μια ζωή αντάξια των ονείρων σας. Η ελπίδα θα υπάρχει πάντα όσο οι νέοι θα αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο. Όσο θα σηκώνονται ακόμα κι όταν πέφτουν. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους σας", ανφέρει το ΚΚΕ σε μήνυμα του προς τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων.

Ελληνική Λύση: Η άμιλλα, η αξιοπρέπεια και η αριστεία είναι έννοιες ζωής

Με αφορμή την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ επισημαίνει ότι "στέκεται στο πλευρό των μαθητών και των οικογενειών τους, που ειδικά εφέτος θα δοκιμαστούν υπό αντίξοες συνθήκες. Ευχόμαστε καλή δύναμη, υγεία και υπενθυμίζουμε ότι η άμιλλα, η αξιοπρέπεια και η αριστεία είναι έννοιες ζωής, που δεν λήγουν με την εξεταστική περίοδο. Ακόμα και μια εφήμερη δυσκολία μπορεί να αποτελέσει αρωγό για μελλοντικές επιτυχίες".