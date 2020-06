Οικονομία

Επιστρεπτέα προκαταβολή: ξεκινά ο 2ος γύρος με 1,4 δισ. ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και μέχρι πότε. Τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση.

Ανοίγει εκτός απροόπτου σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τον δεύτερο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής με το οποίο θα χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια ύψους 1,4 δισ. ευρώ σε περισσότερες επιχειρήσεις συγκριτικά με τον πρώτο γύρο, ο οποίος ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Κατά τον δεύτερο γύρο, αίτηση θα μπορούν να υποβάλουν και οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό αλλά διαθέτουν ταμειακή μηχανή, οι οποίες είχαν εξαιρεθεί από την πρώτη φάση όπως προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση. Οι πληττόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως τις 22 Ιουνίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport, ενώ η πληρωμή των ποσών στους δικαιούχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση:

1. Αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό και συγκεκριμένα:

- Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και

- Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως.

Εξαιρούνται:

α) ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020, οι οποίες δε διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή,

β) επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Ιουνίου 2020,

γ) επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.

- Επιχειρήσεις οι οποίες είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού 651/2014 (ΕΕ L 187/26-6-2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24-12-2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

2. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω στοιχεία:

Α. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2020.

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

βα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

βγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δε δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την οριστικοποίησή τους.

Β. Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

3. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

4. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.

5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.