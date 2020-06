Κόσμος

Ατλάντα: Η έκθεση του ιατροδικαστή για το θάνατο του Αφροαμερικανού

Ανθρωποκτονία ο θάνατος του Ρέισαρντ Μπρουκς, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή. Το στοιχείο «φωτιά» της έκθεσή του.

Ο θάνατος του Ρεϊσάρντ Μπρουκς, ενός Αφροαμερικανού τον οποίο σκότωσε λευκός αστυνομικός στην Ατλάντα την Παρασκευή, οφείλεται σε ανθρωποκτονία από πυροβολισμούς που δέχθηκε στην πλάτη, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Φούλτον.

Ο θάνατος του Μπρουκς αναζωπύρωσε τις διαδηλώσεις στην Ατλάντα έπειτα από ημέρες κινητοποιήσεων κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας μετά τον θάνατο ενός άλλου Αφροαμερικανού, του Τζορτζ Φλόιντ, κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις στις 25 Μαΐου.

Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή έδειξε ότι ο 27χρονος Μπρουκς πέθανε λόγω απώλειας αίματος και τραυματισμούς στα όργανα που προκλήθηκαν από τις δύο σφαίρες που δέχθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιατροδικαστή. Η αιτία του θανάτου του ήταν ανθρωποκτονία, ανέφερε η ανακοίνωση.

Η αστυνομία κλήθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας ταχυφαγείων Wendy’s την Παρασκευή διότι κάποιος οδηγός είχε αποκοιμηθεί στην ουρά όπου περίμεναν οι πελάτες μέσα στα αυτοκίνητά τους για να δώσουν και να πάρουν τις παραγγελίες τους.

Σύμφωνα με το βίντεο που τράβηξε η κάμερα που έφερε ένας από τους αστυνομικούς και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, αρχικά ο Μπρουκς συνεργάστηκε με την αστυνομία και δέχθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ, ενώ είπε στους αστυνομικούς για τα γενέθλια της κόρης του.

“Παρακολούθησα τη συνομιλία με τον Μπρουκς και σπάραξε η καρδιά μου”, σχολίασε η δήμαρχος της Ατλάντα Κίσα Λανς Μπότομς μιλώντας στο CNN.

Όμως όταν ο ένας αστυνομικός κινήθηκε για να τον συλλάβει ο Μπρουκς ήρθε στα χέρια μαζί του.

Σε βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας ο Μπρουκς εικονίζεται αρχικά στο έδαφος, έξω από το αυτοκίνητό του, να παλεύει με δύο αστυνομικούς. Αποσπά ένα τέιζερ από τον έναν αστυνομικό, που το χρησιμοποιούσε για να κάνει ηλεκτρική εκκένωση στο πόδι του και έτσι να τον ακινητοποιήσει. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μπρουκς ελευθερώνεται κι αρχίζει να τρέχει. Ο ένας αστυνομικός τον καταδιώκει, χρησιμοποιώντας τέιζερ. Οι δύο άνδρες βγαίνουν από το πλάνο. Ακούγονται κατόπιν πυροβολισμοί και η φωνή κάποιου που φωνάζει «τον πέτυχα!». Το βίντεο εικονίζει κατόπιν τον Μπρουκς, πεσμένο στο έδαφος.

Η διοικητής της αστυνομίας της Ατλάντα Έρικα Σιλντς υπέβαλε την παραίτησή της μετά το περιστατικό, ενώ ο αστυνομικός που φέρεται να σκότωσε τον Μπρουκς αποπέμφθηκε. Ο συνάδελφός του τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Αναζήτηση των δραστών της πυρπόλησης

Στη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν μετά τον φόνο του Μπρουκς αργά το βράδυ του Σαββάτου ένα εστιατόριο Wendy’s πυρπολήθηκε.

Χθες Κυριακή η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προσφέρει 10.000 δολάρια αμοιβή σε όποιον γνωρίζει κάτι για το συμβάν, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες μιας λευκής γυναίκας με καλυμμένο το πρόσωπο, την οποία αναζητεί.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αναζητεί αυτούς που πυρπόλησαν το εστιατόριο, περιλαμβανομένης μίας γυναίκας ή “οποία προσπάθησε να κρύψει την ταυτότητά της”.

Στις φωτογραφίες που ανήρτησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μια νεαρή, λευκή γυναίκα που φορά ένα κόκκινο καπέλο και μάσκα, ενώ σε βίντεο που τράβηξε διαδηλωτής εμφανίζεται επίσης μια γυναίκα. “Δείτε το λευκό κορίτσι που προσπαθεί να κάψει τα Wendy’s”, ακούγεται να λέει ένας διαδηλωτής. “Δεν ήμασταν εμείς”.

Η δήμαρχος της Ατλάντα δήλωσε το Σάββατο ότι δεν πιστεύει ότι ήταν δικαιολογημένη η τόση χρήση βίας από την αστυνομία.

Δικηγόροι της οικογένειας του Μπρουκς επεσήμαναν ότι ο 27χρονος ήταν πατέρας ενός μικρού κοριτσιού το οποίο το Σάββατο είχε γενέθλια. Τόνισαν ότι οι αστυνομικοί δεν είχαν δικαίωμα να ασκήσουν θανατηφόρα βία, ακόμη κι αν ο Μπρουκς χρησιμοποίησε το τέιζερ, ένα μη θανατηφόρο όπλο, εναντίον τους.

Οι εισαγγελείς αναμένεται να αποφασίσουν στα μέσα της εβδομάδας αν θα απαγγείλουν κατηγορίες εναντίον των αστυνομικών, δήλωσε χθες ο Πολ Χάουαρντ εισαγγελέας της κομητείας Φούλτον.

“Το θύμα δεν φαινόταν να αποτελεί απειλή για κανέναν, οπότε μοιάζει παράλογο το συμβάν να κλιμακωθεί τόσο ώστε να οδηγήσει στον θάνατό του”, επεσήμανε μιλώντας στο CNN.