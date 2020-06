Κοινωνία

Πανελλαδικές εξετάσεις: Τα θέματα εξέτασης στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι την πρώτη ημέρα των Πανελληνίων και το πρόγραμμα για τις επόμενες μέρες.

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας έκαναν σήμερα πρεμιέρα οι Πανελλαδικές εξετάσεις για περίπου 100.000 απόφοιτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι με το παλιό σύστημα

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι με το νέο σύστημα

Το πρόγραμμα για τις επόμενες μέρες

Την Παρασκευή 19/6, θα εξεταστούν στη Βιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας) και στην Κοινωνιολογία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Ακολουθούν, την επόμενη εβδομάδα, η εξέταση στη Φυσική στις 22/6 (Ομάδες Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και στις 24/6 στην Ιστορία και την Πληροφορική, των Ομάδων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής αντίστοιχα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εξέταση στις 26/6 στην Χημεία (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Οικονομία (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που θα δώσουν με το παλαιό σύστημα, θα έχουν κατά βάση κοινό πρόγραμμα με όσους δώσουν με το νέο, με εξαίρεση, ότι στις 22/6 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των Λατινικών (ΟΠ Ανθρωπιστικών Σπουδών), στις 24/6 η εξέταση του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και στις 26/6 η εξέταση του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (ΟΠ Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Ώρα έναρξης της κάθε εξέτασης είναι 08:30 (κοινή για όλους τους υποψηφίους). Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 και η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Εξαίρεση, το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (ΕΠΑΛ), για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Ειδικά μαθήματα

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν από την 1η έως την 13η Ιουλίου 2020.

Αναλυτικότερα, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν με την εξέταση των Αγγλικών (1/7) και θα συνεχιστούν με το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο (2/7 και 3/7, αντίστοιχα). Η πρώτη εβδομάδα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων θα ολοκληρωθεί με την εξέταση των Ιταλικών (4/7).

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις στα Γερμανικά (6/7), τα Γαλλικά (7/7) και τα Ισπανικά (8/7).

Οι υπόλοιπες ημέρες θα είναι αφιερωμένες στην εξέταση των μουσικών ειδικών μαθημάτων: Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Δεξιοτήτων (10/7), Μουσική Αντίληψη και Γνώση (11/7) και Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (13/7).

Όσον αφορά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και της Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αυτό έχει οριστεί από τις 29 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου.