Οικονομία

Θεοδωρικάκος: έρχεται πακέτο 2,5 δις ευρώ για την Αυτοδιοίκηση

Πακέτο ύψους 2,5 δις ευρώ για έργα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα οποία θα διατεθούν άμεσα στην αγορά, προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Την παρουσίαση του προγράμματος, με συμβολική ονομασία «Αντώνης Τρίτσης» θα κάνει το πρωί της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός, στο Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», όπου θα ανακοινωθεί όλη η ομπρέλα των δράσεων και των πρωτοβουλιών, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

«Προτεραιότητα του πρωθυπουργού αποτελεί η ισχυρή στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ανέφερε σχετικά ο κ. Θεοδωρικάκος μιλώντας στον Θέμα 104,6 και πρόσθεσε ότι τα 2,5 δις ευρώ θα διατεθούν άμεσα στην αγορά, καθώς η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μια «υπόθεση καθοριστικής σημασίας», καθώς εξελίσσονται ήδη περί τα 460 έργα.

Ο υπουργός Εσωτερικών εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού και εκτίμησε ότι «θεωρώ ότι και η εικόνα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τη Σαντορίνη είναι ότι η Ελλάδα είναι ασφαλέστατος προορισμός».

Στο ίδιο πλαίσιο, «ό, τι και να καταφέρουμε όφελος θα είναι» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και επισήμανε ότι «θα υπάρξει ένα μεγάλο υφεσιακό κύμα πάλι σε όλο τον κόσμο». Έχουμε, ωστόσο, «ένα ισχυρό κεκτημένο σχεδίου, ενότητας και αλληλεγγύης» παρατήρησε ο υπουργός και «εφόσον τα κρατήσουμε αυτά ως κυβέρνηση και ελληνική κοινωνία» θα ανταπεξέλθουμε και τις δυσκολίες στον τουρισμό. «Είναι τόσο ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός που δεν έχει κανένα νόημα αυτή η συζήτηση» απάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος αναφορικά με το ενδεχόμενο εκλογών, όπως και αυτό του ανασχηματισμού.