Life

Ανδρέας Μικρούτσικος: οι πρώτες δηλώσεις μετά την περιπέτεια με την υγεία του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νυχτοπερπατήματα του Ανδρέα Μικρούτσικου αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό". Τι είπε η Σοφία Βόσσου για την υγεία του και τη διάθεσή του.