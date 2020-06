Κόσμος

Nordic Monitor: Η Τουρκία έχει σχέδιο για εισβολή στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν το όνομα του σχεδίου και τον τρόπο διακίνησής του.

Για μυστικά έγγραφα που κυκλοφορούσαν μεταξύ Τούρκων αξιωματούχων και στα οποία αναφερόταν σχέδιο εισβολής στην Ελλάδα κάνει λόγο άρθρο του Nordic Monitor.

«Η Τουρκία έχει σχέδιο για την εισβολή στην Ελλάδα, αποκαλύπτουν μυστικά έγγραφα» είναι ο τίτλος του άρθρου του Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Το όνομα του σχεδίου εισβολής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα έγγραφα είναι “Cakabey” και πρόκειται για μυστική στρατιωτική επιχείρηση που ονοματίστηκε από Τούρκο πολέμαρχο του 11ου αιώνα, ο οποίος διοικούσε ένα ανεξάρτητο κράτος κατά τη βυζαντινή εποχή.

Τα έγγραφα έχουν ημερομηνία 13 Ιουνίου 2014 «υποδηλώνοντας πως πιθανότατα ενημερώθηκε και οριστικοποιήθηκε εκείνη την ημερομηνία ύστερα από έλεγχο προηγούμενης έκδοσης και πιθανότατα εξακολουθεί να είναι ενεργό», γράφει ο Μποζκούρτ.

Ωστόσο, δεν αποκαλύπτονται λεπτομέρειες του σχεδίου, πέραν του ονόματος και της ημερομηνίας ανανέωσής του. Οι λεπτομέρειες της εισβολής μάλλον είχαν χαρακτηριστεί «άκρως απόρρητες» και ως τέτοιες δεν θα μπορούσαν να έχουν κυκλοφορήσει ούτε στο εσωτερικό σύστημα ανταλλαγής e-mail ανάμεσα σε Τούρκους αξιωματικούς.

Η αποκάλυψη του σχεδίου

Τα έγγραφα βρίσκονταν σε φάκελο δικαστικής υπόθεσης που εξεταζόταν την Άγκυρα, με τον εισαγγελέα Σερντάρ Κοζκούν, πιστού στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να… ξεχνάει να βάλει τα διαβαθμισμένα έγγραφα μέσα στο φάκελο προτού τον καταθέσει στο δικαστήριο.

Τα απόρρητα έγγραφα τα είχε συλλέξει από το Γενικό Επιτελείο κατά τη διάρκεια έρευνας για την απόπειρα πραξικοπήματος του ’16.

Τα έγγραφα, μεταξύ των οποίων κι εκείνο όπου αναφερόταν και το σχέδιο για εισβολή στην Ελλάδα, τα είχα ανταλλάξει κορυφαίοι αξιωματούχοι του Γενικού Επιτελείου καθώς χρησιμοποιούν εσωτερικό και ασφαλές σύστημα ανταλλαγής e-mail.