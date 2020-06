Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν νοείται Ελλάδα χωρίς ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχαία Αγοράς Αθηνών επισκέφτηκε ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Πολιτισμού.



Η Ελλάδα ανοίγει τις πύλες της για όσους θέλουν να γνωρίσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της, έχοντας σταθερά ως προτεραιότητα την προάσπιση της δημόσιας υγείας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών.



«Δεν νοείται Ελλάδα χωρίς ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και χωρίς ανοιχτά μουσεία», τόνισε, υπό τη σκιά της Ακρόπολης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θέλω να επαναλάβω ότι το πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια. Η ασφάλεια των επισκεπτών, η ασφάλεια των εργαζόμενων», ανέφερε.



«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού, όλους τους εργαζόμενους στα μουσεία μας, στους αρχαιολογικούς χώρους οι οποίοι τηρούν τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Και θα υποδείξουν, φυσικά, και στους επισκέπτες μας πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό μας χωρίς, όμως, να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση όσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στα μνημεία της αγοράς από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Στο μουσείο είχε την ευκαιρία να δει εκθέματα που καταγράφουν τη διαδρομή της περιοχής από την νεολιθική εποχή έως τον χρυσό αιώνα της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, την ελληνιστική περίοδο και μεταγενέστερα χρόνια.



Ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός συνομίλησαν με εργαζόμενους και σημείωσαν ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγειονομικής προστασίας στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι επαναλειτουργούν εδώ και τέσσερις εβδομάδες.

«Έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τις αρμόδιες υπηρεσίες όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε επισκέπτες και εργαζόμενοι να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς. Η Ελλάδα, χάρη σε εσάς, κέρδισε το μεγάλο στοίχημα να είναι από τους ασφαλέστερους προορισμούς, από τις ασφαλέστερες χώρες σήμερα», ανέφερε η κ. Μενδώνη.





Αναχωρώντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάδισε για λίγη ώρα σε δρόμους της περιοχής του Θησείου και συνομίλησε με καταστηματάρχες.