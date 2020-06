Life

Θοδωρής Αθερίδης: στην καραντίνα φοβήθηκα για τον εαυτό μου (βίντεο)

Ο διμοφιλής ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τα επόμενα σχέδιά του, τη νέα του δουλειά στο θέατρο και τους φόβους του στην καραντίνα.