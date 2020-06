Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε και τα άστρα έχουν φτιάξει ήδη το "σχέδιό" τους για όλα τα ζώδια. Η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό" δίνει απαντήσεις...