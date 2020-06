Κοινωνία

“Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας”: Μποτιλιάρισμα στο κέντρο (εικόνες)

Χάος στους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής των ρυθμίσεων.



Μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται, την πρώτη μέρα εφαρμογής των ρυθμίσεων στους κεντρικούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Στην οδό Πανεπιστημίου τα οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν στον «μισό» δρόμο από το ύψος της Βουκουρεστίου έως την Αιόλου. Τα οχήματα θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν σε δύο ελεύθερες λωρίδες, απαλλαγμένες από την παράνομη στάθμευση.

Η οδός Πανεπιστημίου, στη νέα μορφή της, αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς συνδετικούς κρίκους στην αλυσίδα του Μεγάλου Περιπάτου αλλά και της μεγάλης ποδηλατικής διαδρομής που δημιουργείται για πρώτη φορά στην πρωτεύουσα.

Σε όλα τα σημεία που γίνονται παρεμβάσεις για τον Μεγάλο Περίπατο θα υπάρχει Δημοτική Αστυνομία και Τροχαία για να ενημερώνει και να διευκολύνει οδηγούς και πεζούς με οδηγίες και συστάσεις.