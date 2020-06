Οικονομία

Σταϊκούρας: Δεν θα έχει ταμειακό πρόβλημα η χώρα

O υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Τι είπε για τα πλεονάσματα, πως σχολίασε την εισήγηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ελλάδα δεν θα αντιμετωπίσει ταμειακό πρόβλημα, ακόμη κι αν η Ευρώπη αργήσει να καταλήξει σε αποφάσεις για το τελικό σχήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ενημερώνοντας την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με την εαρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση έλαβε και εφαρμόζει μέτρα χωρίς να έχει εκταμιεύσει ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας και συνέχισε «όλα τα ελληνικά προγράμματα έχουν εγκριθεί, αλλά εκταμίευση πόρων δεν υπάρχει και εκτιμούμε ότι δεν θα υπάρξει μέχρι περίπου τέλη Ιουλίου. Βασιστήκαμε στις δικές μας δυνάμεις φροντίζοντας να κρατήσουμε καύσιμα, και για τη φάση ανάταξης της οικονομίας μας. Συνεπώς ακόμα και εάν η Ευρώπη αργήσει να καταλήξει σε αποφάσεις για το τελικό σχήμα του Ταμείου Ανάκαμψης και να εκταμιεύσει τους σχετικούς πόρους, (κατ' εκτίμηση) το πρώτο τρίμηνο του 2021, η χώρα μας, με τα σημερινά υγειονομικά δεδομένα και την υπεύθυνη οικονομική διαχείριση, δεν θα αντιμετωπίσει ταμειακό πρόβλημα». Ωστόσο, υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, η επίτευξη συμφωνίας το ταχύτερο δυνατό, έχει μεγάλη σημασία για τα κράτη - μέλη, καθώς θα αρθούν αβεβαιότητες, θα διασφαλιστεί ισχυρή οικονομική ανάταξη και θα τεθούν κοινές στέρεες βάσεις στην μετά-κορωνοϊό εποχή στην Ευρώπη.

Ο κ. Σταϊκούρας προχώρησε επίσης σε διευκρίνηση ως προς το περιεχόμενο των αποφάσεων της πρόσφατης συνεδρίασης της ευρωομάδας, με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Ο υπουργός Οικονομικών ξεκαθάρισε ότι «εσφαλμένα ελέχθη ότι το κείμενο δεσμεύει τη χώρα για συγκεκριμένο ύψος πρωτογενών πλεονασμάτων. Το κείμενο λέει ότι οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις (forecast) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρούν ότι η Ελλάδα θα έχει πρωτογενές έλλειμμα το 2020 και πρωτογενές πλεόνασμα το 2021, κάτι που εκτιμά και η ελληνική κυβέρνηση, στη δέσμη της δημοσιονομικής σταθερότητας που κατέθεσε 30/4. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Πουθενά δεν υπάρχει αναφορά σε δέσμευση» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Επισήμανε μάλιστα τις δύο «πολύ σημαντικές προτάσεις» του κειμένου, την πρώτη, ότι οποιαδήποτε επίδραση στα έσοδα ή στα επιδόματα ανεργίας, προέρχεται από τον κορωνοιό εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς στόχους, και την δεύτερη, ότι οποιεσδήποτε δαπάνες γίνουν για τη δημόσια υγεία, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, για την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, επίσης εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς στόχους, και αυτό θα γίνει για όλα τα κράτη - μέλη». Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, ισχύουν ίδιοι κανόνες για όλους, τους οποίους και θα συζητήσουμε, προφανώς για να προεκταθούν και το 2021, αφού η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχολιάζοντας την εισήγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αλλάξουμε τον στόχο του 3,5% και να γίνει 2%, είπε ότι εάν το είχαμε κάνει αυτό, σήμερα δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε όλα τα δημοσιονομικά μέτρα που υλοποιούμε, διότι σήμερα η χώρα «θα γυρίσει» σε πρωτογενές έλλειμμα. «Κερδίσαμε τους βαθμούς ευελιξίας για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερες δαπάνες για να αντιμετωπίσουμε τον κορωνοϊό. Εάν είχαμε δεσμεύσει τη χώρα σε συγκεκριμένο στόχο, τότε η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη», είπε.

Ο κ. Σταϊκούρας ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την προσπάθεια που καταβάλλεται από την κυβέρνηση, το κράτος, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στην οικονομία, εν μέσω αντίξοων συνθηκών, και η οποία «αναγνωρίζεται συνεχώς». Όπως διαβεβαίωσε, «οι προσπάθειες θα συνεχιστούν, ώστε να καταφέρουμε να περιορίζουμε τον αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία, θέτοντας τις βάσεις για ανάκαμψη της».