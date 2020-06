Οικονομία

Οι όροι για την επαναλειτουργία των οίκων ανοχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγουν σήμερα οι οίκοι ανοχής, μετά από τρεις μήνες. Οι όροι και κανόνες λειτουργίας τους. Εργαζόμενοι του σεξ μιλούν στον ΑΝΤ1.

Επαναλειτουργούν από σήμερα οι οίκοι ανοχής σε όλη την επικράτεια, μετά από τρεις μήνες που παρέμειναν κλειστοί λόγω των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο ΕΟΔΥ έδωσε στη δημοσιότητα το υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας των οίκων ανοχής, ενώ οι εργαζόμενοι στο χώρο του σεξ καλούνται να ακολουθήσουν μια σειρά οδηγιών και να λάβουν επιπλέον μέτρα προφύλαξης της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Μεταξύ των οδηγιών, προβλέπεται ότι η παροχή υπηρεσιών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά ανά πελάτη, αλλά και η τήρηση αποστάσεων.

Μιλώντας, πάντως στον ΑΝΤ1 και την Κέλλυ Χεινοπώρου, εργαζόμενοι στο σεξ λίγο πριν από την επανεκκίνηση της εργασίας τους, εξέφρασαν φόβους και ανασφάλεια για τα μέτρα, τα οποία σημείωσαν πως εκ των πραγμάτων πολλά δεν μπορούν να τηρηθούν. Φοβούνται παράλληλα την ανέχεια, αφού το επάγγελμά τους δεν ανήκε σε αυτά που επιδοτήθηκαν την περίοδο της καραντίνας, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για άλλη αποχή από αυτό.

Μεταξύ των μέτρων προβλέπεται επίσης και η τήρηση πελατολογίου στο οποίο θα αναγράφεται το μικρό όνομα για λόγους εχεμύθειας αλλά και το τηλέφωνο του πελάτη. Γίνεται τέλος σύσταση η πληρωμή να γίνεται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Οδηγίες ΕΟΔΥ για την επαναλειτουργία των οίκων ανοχής

Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια τους με νερό και υγρό σαπούνι ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα πριν και μετά κάθε πελάτη. Εάν χρειάζεται, εφαρμογή γαντιών μιας χρήσης. Αποφυγή περιττής φυσικής επαφής (όπως η χειραψία).

Να διατηρούνται ανοικτά τα παράθυρα και οι θύρες για είσοδο νωπού αέρα εκτός από τις πόρτες δωματίων όπου παρέχονται σεξουαλικές υπηρεσίες.

Η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών να μην ξεπερνά τα 15 λεπτά ανά πελάτη.

Απαγορεύεται η παροχή υπηρεσίας με δύο ή περισσότερους πελάτες.

Κατά τη σεξουαλική επαφή, θα πρέπει να εφαρμόζονται σεξουαλικές στάσεις που εξασφαλίζουν απόσταση και όχι πρόσωπο με πρόσωπο επαφή.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός αντιβραχίου μεταξύ των κεφαλών των δύο ατόμων.

Χρησιμοποίηση εργαλείων μιας χρήσης, εάν είναι δυνατόν. Απολύμανση εργαλείων εργασίας μεταξύ δύο πελατών. Απαγόρευση χρήσης βρώσιμων σεξουαλικών αντικειμένων.

Συνιστάται η χρήση υφασμάτινης μη ιατρικής μάσκας για όλες τις υπηρεσίες. Η πρακτική αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο παιγνίου προκειμένου να καταστεί αποδεκτή κατά τη διάρκεια των ερωτικών πράξεων.

Τήρηση πελατολογίου όπου θα αναγράφεται το μικρό όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας για λόγους εχεμύθειας.

Οι πελάτες ενημερώνονται ότι τα δεδομένα επικοινωνίας τους διατηρούνται για τέσσερις εβδομάδες σε κλειστό φάκελο για τον εντοπισμό και ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσματος.

Αποφυγή πληρωμής με μετρητά και χρήση πλαστικών καρτών με ανέπαφη συναλλαγή.