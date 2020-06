Πολιτική

Πέτσας: Θέλουμε η Ελλάδα να είναι ο ασφαλέστερος προορισμός στην Ευρώπη

Τι είπε για τις αποφάσεις του Eurogroup και την ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους. Στο Ισραήλ ο Πρωθυπουργός.

«Η Ελλάδα ανοίγει σήμερα τις πύλες της στον τουρισμό. Όλα είναι έτοιμα, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός από τη Σαντορίνη, προκειμένου να υποδεχθούμε τους επισκέπτες μας με ασφάλεια για τους ίδιους, τους εργαζόμενους και τους κατοίκους των τουριστικών προορισμών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Θέλουμε να είναι η Ελλάδα ο ασφαλέστερος τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη. Και μ' αυτό το γνώμονα κινούμαστε όλοι, κυβέρνηση, επιχειρηματίες του κλάδου και εργαζόμενοι», πρόσθεσε, με ευθεία αναφορά και πάλι στα λόγια του πρωθυπουργού.

«Από σήμερα επαναλειτουργούν τα καταλύματα εποχικής λειτουργίας, τα πάρκα αναψυχής, τα λουτρά, οι ιαματικές πηγές και τα γυμναστήρια. Από σήμερα επαναλειτουργούν και τα μουσεία μας», είπε και αναφέρθηκε στην επίσκεψη που έκανε το πρωί ο πρωθυπουργός στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς Αθηνών. Επανέλαβε μάλιστα τα λόγια του ότι: «Δεν νοείται Ελλάδα χωρίς ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και χωρίς ανοιχτά μουσεία. Ανοίγουν πια και τα μουσεία μας για να μπορέσουν να υποδεχθούν με ασφάλεια τόσο τους επισκέπτες όσο και τους συμπολίτες μας που επιθυμούν να ανακαλύψουν και πάλι την ομορφιά των αρχαιολογικών μας χώρων».

Και τόνισε: «Αυτό το καλοκαίρι όλοι ξέρουμε ότι θα είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα αλλά θέλουμε η εμπειρία της επαφής με τον ελληνικό πολιτισμό να είναι όσο το δυνατόν πιο αυθεντική. Από σήμερα υποδεχόμαστε τουρίστες από αεροδρόμια που βρίσκονται στη λίστα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Αεροπορίας με χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο».

Πρόσθεσε ότι εκτός από το αεροδρόμιο της Αθήνας δέχεται πλέον πτήσεις και το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης καθώς και ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ. «Όσοι ελέγχονται θα αυτοπεριορίζονται μέχρι να πάρουν το αποτέλεσμα -για μια μέρα δηλαδή- σε ξενοδοχείο της επιλογής τους. Στην περίπτωση που κάποιος βρεθεί θετικός θα μένει 14 μέρες σε καραντίνα».

Όλα τα μέτρα αποσκοπούν στο άνοιγμα του τουρισμού μας στον κόσμο με ασφάλεια για κατοίκους και επισκέπτες

Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σχέδιο υπηρεσιών υγείας για τη νησιωτική χώρα προκειμένου να παραμείνει υγειονομικά ασφαλής στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου». Επίσης ότι «ενδυναμώνονται οι δομές υγείας των νησιών μας με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα ατομικής προστασίας ενώ ταυτόχρονα αποκτούν διασύνδεση με νοσοκομεία covid-19. Όλες οι ιατρικές δομές είναι στελεχωμένες και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Σε κάθε κατάλυμα θα υπάρχει συνεργαζόμενος γιατρός αλλά και συντονιστής για τη διαχείριση περιπτώσεων κρουσμάτων. Έγιναν ήδη συμβάσεις ξενοδοχειακών μονάδων με ιδιώτες γιατρούς και υπήρξαν εκπαιδεύσεις και ασκήσεις ετοιμότητας. Όλα τα μέτρα αποσκοπούν στο άνοιγμα του τουρισμού μας στον κόσμο με ασφάλεια για κατοίκους και επισκέπτες. Έτσι εντείνουμε τους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα εναρμονίζουμε τα πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις δημιουργώντας ένα απλό, διαφανές και ομοιόμορφο πλαίσιο»/ Πρόσθεσε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων τις επόμενες ημέρες.

Για το Eurogroup

Στη συνέχεια ο Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του Eurogroup την περασμένη Πέμπτη, στην οποία αποφασίστηκε η εκταμίευση ύψους 748 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε:

«Η απόφαση αυτή στηρίζεται σε συγκεκριμένους θετικούς παράγοντες:

Αναγνωρίστηκε, από όλους, η καλή πορεία της οικονομίας πριν το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης.

Εκθειάστηκε, «η ταχεία και αποφασιστική αντίδραση της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας και των οικονομικών συνεπειών της».

Διαπιστώθηκε η πρόοδος σε σειρά μεταρρυθμίσεων, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και

Επιβεβαιώθηκαν οι προοπτικές για ισχυρή ανάκαμψη το 2021».

Και ο κ. Πέτσας πέρασε σε όσα έχουν δρομολογηθεί για τη στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Είπε πως: «όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή συνεχίζονται και διευρύνονται οι δράσεις για τη στήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα:

Ξεκινά σήμερα η εφαρμογή του προγράμματος «Συν-εργασία», το οποίο μάλιστα ενισχύεται με ακόμα 190 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πέρα από το 60% του μισθού των εργαζόμενων για όσο χρόνο δεν θα εργάζονται, θα καλύπτεται - μέχρι τα τέλη Ιουλίου - και το 60% των εργοδοτικών εισφορών. Εάν χρειαστεί, η επιδότηση αυτή θα επεκταθεί και για επόμενους μήνες. Οι οφειλές Μαρτίου - Σεπτεμβρίου, η καταβολή των οποίων έχει ανασταλεί, θα ενταχθούν σε ένα πακέτο που θα αρχίσει να αποπληρώνεται το 2021. Η αποπληρωμή μπορεί να γίνεται είτε σε 12 άτοκες δόσεις, είτε σε 24 δόσεις με μειωμένο επιτόκιο. Αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων για φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ. Τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να εκπληρώσουν τις φετινές τους υποχρεώσεις σε 8 μηνιαίες, αντί σε 3 διμηνιαίες δόσεις. Οι εταιρείες σε 8, αντί σε 6 μηνιαίες δόσεις. Και οι ιδιοκτήτες ακινήτων να καταβάλουν τον ΕΝΦΙΑ σε 6, αντί 5 δόσεις. Επαναφέρεται η άμεση έκπτωση φόρου ύψους 2% - που καταργήθηκε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 - για όσους αποπληρώνουν εφάπαξ τις φετινές τους υποχρεώσεις. Προχωρά - έχει ήδη κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικό νομοσχέδιο - η θέσπιση πλαισίου που θα ανοίξει το δρόμο σε μικροχρηματοδοτήσεις. Προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, τα οποία θα μπορούν να χορηγούν πιστώσεις έως 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Πρόκειται για μια επιτυχημένη διεθνή πρακτική, η οποία εισάγεται και στη χώρα μας, πάντα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.Στόχος είναι να ενισχυθούν όσοι βρίσκονται στο ξεκίνημα της επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δικαιούχοι θα είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, τα άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας, καθώς και τα άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δίνει οξυγόνο στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά και στα φυσικά πρόσωπα που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα ώστε τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα. Προβλέπεται - στο ίδιο νομοσχέδιο - η επέκταση και για τον Ιούνιο της έκπτωσης 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα, για επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία. Θεσπίζεται ευνοϊκότερο πλαίσιο για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα. Εξαιρούνται και για το 2020 τα αγροτεμάχια από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ. Προωθείται ρύθμιση - περιλαμβάνεται στο ίδιο νομοσχέδιο - που δίνει λύση στο πρόβλημα με τα αναδρομικά ποσά συντάξεων, που εισπράχθηκαν το 2013. Δίνεται δυνατότητα να διορθωθούν τα σχετικά εκκαθαριστικά, καθώς και δυνατότητα φορολόγησης των σχετικών ποσών στη χρήση στην οποία ανάγονται, και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο εισπράχθηκαν. Έτσι, μειώνεται αυτό το φορολογικό βάρος για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους συμπολίτες μας.

Τονίζεται ότι, σήμερα θα καταβληθεί στους δικαιούχους η ειδική αποζημίωση για τις αναστολές εργασίας του Μαΐου. Συνολικά θα καταβληθούν 208 εκατομμύρια ευρώ σε 526.051 δικαιούχους. Υπογραμμίζεται ότι από σήμερα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας και οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019. Αμέσως μετά την επαναπρόσληψη μπορούν να τους θέσουν - όλους, ή κάποιους - σε αναστολή έως και τον Σεπτέμβριο. Έτσι ώστε να καλυφθούν από την Πολιτεία με την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Για την Ψηφιακή μεταρρύθμιση

Αναφορικά με την ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), κάνει ένα σημαντικό ψηφιακό βήμα, καθώς αποκτά πρόσβαση στα Στοιχεία των Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι φορείς όπως ο e-EΦΚΑ ή ο ΟΠΕΚΑ μπορούν να εξυπηρετούν τους πολίτες πιο αποτελεσματικά. Μπαίνει τέλος στην ταλαιπωρία που συνεπάγεται η μετάβαση των πολιτών στις υπηρεσίες προκειμένου να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους».

Ακόμη πως «επιταχύνεται η διεκπεραίωση μιας σειράς υποθέσεων των πολιτών, όπως η παροχή ενός κοινωνικού επιδόματος και η πρόσβαση σε παροχές υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Διασφαλίζεται καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών ως προς την χρήση υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής ασφάλισης».

Στο Ισραήλ ο Πρωθυπουργός

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού ο κ. Πέτσας, και πριν κλείσει με αναφορά στις πανελλαδικές εξετάσεις, ενημέρωσε ότι:

«Σήμερα στις 17:00, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης σε εκπροσώπους 27 κορυφαίων Αμερικανικών και όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που θα συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης των ΗΠΑ (Institute of International Education).

Στις 19:30, θα μιλήσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, που θα λάβει χώρα στον «Ελληνικό Κόσμο».

Αύριο Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ. Είναι το πρώτο ταξίδι εκτός Ελλάδας, μετά από την πανδημία του κορονοϊού. Τουρισμός, επενδύσεις και ενέργεια αποτελούν βασικά σημεία της ατζέντας της επίσκεψης.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Βασικό θέμα της ατζέντας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19».

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε την επισήμανση ότι «η φετινή χρονιά είναι διαφορετική και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τα παιδιά της Γ' Λυκείου - που από σήμερα προσέρχονται στις εξετάσεις αυτές - είχαν διακόψει τα μαθήματά τους για ένα σημαντικό διάστημα. Επέστρεψαν στα θρανία κάτω από διαφορετικές συνθήκες και καλούνται από σήμερα να αποτυπώσουν στο χαρτί τις γνώσεις τους. Σημειώνεται ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά και όλα κύλησαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ τηρήθηκαν τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που υπαγορεύθηκαν από την Επιτροπή Ειδικών και τον ΕΟΔΥ. Φέτος διαγωνίζονται 100.232 υποψήφιοι», είπε και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους διαγωνιζόμενους «σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες».