Στουρνάρας: ισχυρή ανάπτυξη το 2021

Συνάντηση με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος κατά την οποία του ανέλυσε τις θέσεις και προτάσεις των Επιμελητηρίων για την επίτευξη μιας βέλτιστης τραπεζικής πρακτικής, προσαρμοσμένης στην ελληνική πραγματικότητα.

Ο κ. Μίχαλος ανέφερε στον κ. Στουρνάρα ότι οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία, λόγω των επιπτώσεων του νέου κοροναϊού, δεν είναι ευοίωνες, παρά το γεγονός ότι ελήφθησαν μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της αγοράς. Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ στον διοικητή της ΤτΕ, κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων καλείται να διαδραματίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, εποπτευόμενο και καθοδηγούμενο, βεβαίως, από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, επεσήμανε ο κ. Μίχαλος, με δεδομένη την πρόθεση της ΕΕ να παραχωρήσει ευελιξία στις κεντρικές τράπεζες των χωρών – μελών της, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν τις εμπορικές τράπεζες σε αυξημένη παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την πανδημία. Είναι αναγκαίο, ανέφερε, τέλος, ο κ. Μίχαλος, η Τράπεζα της Ελλάδος να πρωτοστατήσει στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής ενίσχυσης από το τραπεζικό σύστημα των ελληνικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας, βεβαίως, υπόψη και την κατάσταση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εξακολουθεί να παραμένει εύθραυστη.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος ανέφερε στον κ. Μίχαλο ότι τα προβλήματα που έχουν ενσκήψει στην ελληνική οικονομία ναι μεν είναι σοβαρά αλλά επιλύσιμα και ότι η πανδημία του κοροναϊού κατέδειξε τη σημασία της αξιοποίησης και της εφαρμογής επιστημονικής γνώσης στην αντιμετώπιση των κρίσεων ώστε τελικά να τις μετατρέπει σε ευκαιρίες.

Τέλος ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας στην οικονομία θα συμβάλουν αποφασιστικά για να ξεκινήσει στη χώρα μας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με αποτέλεσμα η Τράπεζα της Ελλάδας να βλέπει μικρή ύφεση για το τρέχον έτος, αλλά ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης για το 2021.