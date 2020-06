Κοινωνία

Χρυσή Αυγή: Καθημερινή δίκη ζητά η πολιτική αγωγή

Δέκα συνήγοροι της πολιτικής αγωγής ζητούν καθημερινή συνεδρίαση της έδρας, με σκοπό την ολοκλήρωση της εκδίκασης και την έκδοση απόφασης για την υπόθεση.

Την καθημερινή διεξαγωγή της δίκης της Χρυσής Αυγής, που έχει συμπληρώσει ήδη τέσσερα χρόνια, ζητούν, με επιστολή τους στον προϊστάμενο του Εφετείου, οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής ενόψει της επανέναρξής της, την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Εκφράζοντας την αγωνία τους για τον κίνδυνο η διαδικασία «να μην τερματιστεί μέσα στα εύλογα χρονικά όρια, αλλά να υποβληθεί σε περιπέτεια νέας παράτασης απροσδιόριστης διάρκειας ιδίως εάν, πράγμα μη αποκλειόμενο από τις μέχρι τώρα προβλέψεις, τα δικαστήρια ξανακλείσουν λόγω του κορονοϊού τους επικείμενους χειμερινούς μήνες», οι συνήγοροι, με την ανοικτή επιστολή τους, ζητούν καθημερινές δικάσιμους με πλήρη τήρηση του ωραρίου για το υπόλοιπο του Ιουνίου, ολόκληρο τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, που υπογράφεται από τους δέκα συνηγόρους των θυμάτων της Χρυσής Αυγής, «για την ολοκλήρωση της δίκης υπολείπονται ακόμα δεκάδες αγορεύσεις συνηγόρων υπεράσπισης, αρκετοί εκ των οποίων έχουν ζητήσει να αγορεύσουν μία φορά για κάθε υπόθεση, στην οποία παρίστανται (άρα δύο και τρεις ακόμα αγορεύσεις έκαστος), ενώ αρκετές δικάσιμοι έχουν χαθεί ή έχουν περιοριστεί σε ελάχιστο χρόνο πραγματικής διεξαγωγής τους, εξαιτίας κακής συνεννόησης των συνηγόρων υπεράσπισης ως προς τη σειρά των αγορεύσεων, των κωλυμάτων τους, κ.λπ.».

Επίσης, η πολιτική αγωγή σημειώνει πως αν εφαρμοστούν οι προτάσεις της για την επιτάχυνση των ρυθμών διεξαγωγής της δίκης, θεωρεί βέβαιο πως τον Οκτώβριο θα μπορεί το δικαστήριο να κηρύξει την λήξη της ακροαματικής διαδικασίας και των αγορεύσεων. Τονίζουν, ωστόσο, πως «και αν ακόμα η ακροαματική διαδικασία και οι αγορεύσεις δεν ολοκληρωθούν μέχρι τον Οκτώβριο 2020 θεωρούμε ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις η δίκη να συνεχιστεί και να μη διακοπεί εκ νέου σε καμία περίπτωση εξαιτίας των μέτρων του κορονοϊού, όχι μόνο λόγω της μεγάλης σημασίας και της πολύ μεγάλης διάρκειας αυτής μέχρι τώρα (θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει στις 20/4/2015), αλλά και λόγω ότι η αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, στην οποία διεξάγεται, αποδεδειγμένα πληρεί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την τήρηση μέτρων ασφαλείας (η πρόσφατη διεξαγωγή και ολοκλήρωση για την υπόθεση Τοπαλούδη σε αυτήν και με εκατοντάδες κοινού έξω από την αίθουσα το απέδειξε), που σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή προσέλευση ακροατηρίου στις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης εκμηδενίζει κάθε κίνδυνο μετάδοσης της πανδημίας».