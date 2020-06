Πολιτική

Μπακογιάννη: ανησυχητική η συμπεριφορά της Τουρκίας

Τι λέει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για τις τουρκικές προκλήσεις και τα σενάρια.

«Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ένα θερμό επεισόδιο, αλλά στόχος είναι η έντονη διπλωματική δραστηριότητα, που θα εμποδίσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και θα στηρίξει τις ελληνικές θέσεις σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Είμαστε σε μία φάση, που η διπλωματία πρέπει να κερδίσει, κανείς ούτε εδώ ούτε στην Τουρκία δεν νομίζω να θέλει τη στρατιωτικοποίηση της κρίσης. Δυστυχώς η Τουρκία επιδεικνύει μία ανησυχητική συμπεριφορά και αυτό μας υποχρεώνει κα μας σε μία διαρκή εγρήγορση”, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 η βουλευτής της ΝΔ, Ντόρα Μπακογιάννη.

Σχετικά με δημοσίευμα για απόρρητο σχέδιο εισβολής στην Ελλάδα, που είχε εκπονήσει προ εξαετίας το τουρκικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων, η κ. Μπακογιάννη δήλωσε ότι «Δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση οι Τούρκοι να εισβάλουν σε ελληνικό έδαφος δεν το πιστεύω, αυτό που ενδέχεται να κάνουν πράξη, είναι να προχωρήσουν σε γεωτρήσεις σε ελληνικό οικόπεδο, να παραβιάσουν κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας μας, πράγμα που η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν θα το δεχτεί».

Αναφορικά με τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, η κ. Μπακογιάννη τόνισε, ότι «η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει μία κολοσσιαία οικονομική κρίση, η οποία είναι και διεθνής, έχουμε ένα δύσκολο 2020, έχουμε καλές προοπτικές για το 2021, για πρώτη φορά η Ελλάδα παίρνει ένα τεράστιο ποσό για να ανορθώσει την οικονομία της μετά τον κορωνοϊό, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Σ΄αυτήν την πρόκληση πρέπει να ανταποκριθεί η ελληνική κυβέρνηση, να διαχειριστεί σωστά το μεγάλο αυτό πακέτο» κατέληξε η κ. Μπακογιάννη.