Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: Χιλιάδες εργαζόμενοι αντιμέτωποι με μειώσεις μισθών ή απόλυση

"Πυρά" του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά του Πρωθυπουργού.

«Από σήμερα το πρωί χιλιάδες εργαζόμενοι θα ξεκινήσουν να έρχονται αντιμέτωποι με την προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη να επιδοτήσει τις μειώσεις μισθών και τη μερική εργασία», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχόλιό του.

Υποστηρίζει πως «είτε λοιπόν ο μισθός τους θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 20% είτε θα απολυθούν» και σχολιάζει: «Ας εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους ότι θα είναι σαν να παίρνουν 'σχεδόν τον ίδιο μισθό', όπως προκλητικά τους είπε πριν από λίγες μέρες».