Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Επαναλειτουργεί άμεσα το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία”

"Τα σενάρια που διακινήθηκαν αυτό το διάστημα, ήταν fake news", τόνισε ο Υπουργός Υγείας, μετά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Παίδων.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, όπου και συγκάλεσε σύσκεψη με τον διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον διοικητή του Νοσοκομείου, τις διευθύντριες Ιατρικής Υπηρεσίας και τη διευθύντρια της Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής.

Μετά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Παίδων, ο κ. Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών “Η Αγία Σοφία”, μπορεί πλέον να επαναλειτουργήσει άμεσα. Είχα δεσμευτεί δημόσια και είχα διαβεβαιώσει γονείς και ιατρικό προσωπικό, ότι η Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα (ΚΕΜ) τριών κλινών του Ειδικού Κέντρου Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών Παίδων (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.), θα επανερχόταν το συντομότερο δυνατό στη σταθερή της κατάσταση. Και αυτό έγινε. Τα αντίθετα σενάρια που διακινήθηκαν αυτό το διάστημα, ήταν fake news, που δυστυχώς αναστάτωσαν και επιβάρυναν περισσότερο τις οικογένειες που αγωνιούν.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης μέσω δωρεάς, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κλινικής στο πλαίσιο της πανδημίας ως ΜΕΘ Covid-19 για τα περιστατικά νεογνών, παιδιών και εφήβων, κανένα παιδί για κανέναν λόγο δεν έμεινε χωρίς νοσηλεία από το δημόσιο σύστημα υγείας. Όλα τα τακτικά και έκτακτα Καρδιοχειρουργικά περιστατικά του Νοσοκομείου, αντιμετωπίστηκαν από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), πρωτοπόρο στην αντιμετώπιση καρδιοπαθειών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους και ανασφάλιστους γονείς των παιδιών.

Τέλος, με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) του Νοσοκομείου “Π.&Α. Κυριακού”, θα μετατραπεί άμεσα σε ΜΕΘ Covid-19 δυναμικότητας πέντε (5) κλινών, και για τα δύο Νοσοκομεία, ώστε να συνεχιστεί ομαλά η νοσηλεία πιθανών μελλοντικών περιστατικών Covid-19. Για ακόμα μία φορά, η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας αποδεικνύουμε εμπράκτως, ότι για εμάς πάνω και πέρα απ’ όλα είναι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, η κάθε περίπτωση χωριστά».