Δένδιας: Δεν μπορεί η Τουρκία συνεχώς να επιχειρεί να εκβιάζει την Ευρώπη

Συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών στην γαλλική εφημερίδα "Le Figaro". Το μήνυμα στην Τουρκία και ο ρόλος της Γαλλίας.

"Δεν μπορεί η Τουρκία συνεχώς να επιχειρεί να εκβιάζει την Ευρώπη", σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι για συνάντηση με το Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα "Le Figaro". Επισημαίνει ότι "το Παρίσι αντιλήφθηκε εξ αρχής ότι οι προκλήσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά όλη την Ευρώπη και την Μεσόγειο".

"Σε στρατιωτικό επίπεδο, η παρουσία του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού και η συμμετοχή της Γαλλίας στην επιχείρηση IRINI στην περιοχή στέλνει ένα σαφές μήνυμα: την απόρριψη της διεθνούς παρανομίας. Η γαλλική υποστήριξη προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο, είναι διαχρονική και αδιάρρηκτη και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό", υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

Όπως τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών, η "Τουρκία έχει κλιμακώσει επικίνδυνα την προκλητική της στάση στην Ανατολική Μεσόγειο", ενώ αναφέρεται στις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων της Ελλάδος, τις υπερπτήσεις οπλισμένων μαχητικών πάνω από κατοικημένα νησιά, καθώς και πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος στον Έβρο, την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Κύπρου, αλλά και την επιχείρηση παραβίασης των ευρωπαϊκών χερσαίων συνόρων στο τέλος Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου στον Έβρο που απέτυχε.

Τα ανωτέρω, όπως σημειώνει ο κ. Δένδιας ήρθαν να προστεθούν στην παράνομη και άκυρη συμφωνία της Τουρκίας με την κυβέρνηση Σάρατζ στη Λιβύη και στην ανάμειξή της de facto στον εμφύλιο πόλεμο.

"Στην ευρύτερη παράνομη προσπάθειά της να επεκτείνει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, μεθοδεύει, χρησιμοποιώντας παράνομες μεθόδους, την αποστολή ερευνητικών σκαφών σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας, επιχειρώντας να την αμφισβητήσει και να υφαρπάξει ελληνικούς υποθαλάσσιους πόρους. Η κυβέρνησή μας δεν πρόκειται να το επιτρέψει", υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Πρόσφατα, όπως υπενθυμίζει, η Γαλλία συνυπέγραψε μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και τα ΗΑΕ, κοινή διακήρυξη, στην οποία καταδικάζεται η τουρκική παραβατικότητα.

Τονίζει δε πως η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών εκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως: η κρίση του κορονοϊού, η επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η ενίσχυση του τουρισμού και στις δύο χώρες, ή ακόμα η αμυντική συνεργασία.

"Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά, σε πνεύμα ουσιαστικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης", σημειώνει.

Όσον αφορά στην υπογραφή της συμφωνίας για την ΑΟΖ με την Ιταλία, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι η συμφωνία αυτή συνήφθη στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) και "επιβεβαιώνει το δικαίωμα στα νησιά για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, όπως ορίζει η εν λόγω Σύμβαση με το 'Αρθρο 121".

"Αυτό το δικαίωμα, που ισχύει σε όλο τον κόσμο, απορρίπτεται από την Τουρκία", τονίζει και προσθέτει πως η συμφωνία με την Ιταλία "μπορεί να λειτουργήσει ως υπόδειγμα για άλλα κράτη".

Τέλος, αναφερόμενος στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο ανάπτυξης της ΕΕ, ο κ, Δένδιας σημειώνει πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και η Ελλάδα την έχει χαιρετίσει. "Ευελπιστώ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εγκρίνει το σχέδιο. Είναι ζωτικής σημασίας να καταλήξουμε σε συμφωνία για την οικονομική επανεκκίνηση της Ευρώπης το συντομότερο δυνατό", σημειώνει.

"Η Ελλάδα είχε μπει σε μια δυναμική τροχιά ανάπτυξης πριν την έλευση της πανδημίας, μετά από δέκα χρόνια ύφεσης. Βεβαίως, η ανάπτυξη αυτή ανεκόπη από τις περιστάσεις, αλλά οι βάσεις και οι προϋποθέσεις επανεκκίνησής της είναι γερά θεμελιωμένες και αποτελούν ισχυρό εχέγγυο για την ανάπτυξη. Είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη", καταλήγει.