Ο καιρός για τους αγρότες

Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Για την Τρίτη, προβλέπονται στα βόρεια τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιάδες, 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει ότι διαπιστώθηκε Ευδεμίδα στο αμπέλι.

Μεσοπρώιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου και μεσοπρώιμη ζώνη των ν. Ρεθύμνου – Χανίων > Έναρξη 2ης πτήσης (καρπόβια γενιά).

1.Πρώιμη ζώνη ν. Ηρακλείου – Λασιθίου > Αύξηση δραστηριότητας της 2ης πτήσης.

Στην πρώιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου η 2η πτήση είναι σε εξέλιξη και τις τελευταίες ημέρες η δραστηριότητα αυξάνει.

Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες λαμβάνοντας υπόψη το μεσοδιάστημα από τον προηγούμενο ψεκασμό ανάλογα με το σκεύασμα.

2. Η 2η πτήση έχει ξεκινήσει σε όλη την μεσοπρώιμη ζώνη του νησιού.

Σε ορισμένες περιπτώσεις με τις πρώτες συλλήψεις εμφανίζονται δυναμικοί πληθυσμοί (κυρίως στο ν. Χανίων). Οι θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών και αυτές που προβλέπονται στο επόμενο διάστημα ευνοούν την δραστηριότητα του εντόμου. Στις παραπάνω περιοχές συνιστάται να ξεκινήσει αντιμετώπιση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Μεσοπρώιμη ζώνη ν. Ηρακλείου – Λασιθίου :

Επιτραπέζια : δόθηκε σε προηγούμενο δελτίο.

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 12 - 16 Ιουνίου.

Μεσοπρώιμη ζώνη ν. Χανίων – Ρεθύμνου : 14 - 17 Ιουνίου.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων

