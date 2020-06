Κοινωνία

Εισαγγελική έρευνα για την Μαρκέλλα και την οικογένεια της

Τι ερευνούν οι Αρχές για τις συνθήκες ζωής της 10χρονης και την εξαφάνιση της. Αναζητείται η γυναίκα που την κράτσε για δύο ημέρες.

Έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης διενεργείται για να διακριβωθεί αν είναι κατάλληλο το οικογενειακό περιβάλλον της 10χρονης που απήχθη και εντοπίστηκε σώα ύστερα από ένα 48ωρο. Σύμφωνα με δικαστική πηγή ερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε και μεγάλωνε το κοριτσάκι με τη μητέρα της και λοιπούς συγγενείς που την περιβάλλουν.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου το Παιδιού» Κ. Γιαννόπουλος, με δηλώσεις σε τηλεοπτικού σταθμούς, χθες προανήγγειλε ότι σκοπεύει να αποστείλει σχετική επιστολή προς την εισαγγελέα ανηλίκων. Ζητεί και ο ίδιος να ερευνηθεί το οικογενειακό περιβάλλον της 10χρονης που έπεσε θύμα απαγωγής από μια γυναίκα, έξω από το σχολείο της, στην περιοχή της Τούμπας .

Η ανήλικη εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης ενώ στο τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να ολοκληρωθεί η εξέταση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η προανάκριση της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό της δράστιδας και πιθανών συνεργών της. Η Μαρκέλλα φέρεται να αναγνώρισε την γυναίκα που την άρπαξε και οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε ταυτοποίηση της.