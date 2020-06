Life

H.E.R. - “I Can't Breathe”: νέο τραγούδι αφιερωμένο στον Τζορτζ Φλόιντ

Ο θάνατος του 46χρονου κατά την διάρκεια της σύλληψης του, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες.

Η H.E.R. κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «I Can’t Breathe» ως απάντηση στον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεσότα τον περασμένο μήνα.

Παρουσιάζοντας το τραγούδι κατά τη διάρκεια επεισοδίου της σειράς συναυλιών HeartRadio Living Room, η H.E.R. είπε ότι εμπνεύστηκε το τραγούδι από τα πρόσφατα γεγονότα στις ΗΠΑ.

Ο Τζορτζ Φλόιντ δολοφονήθηκε στη Μινεάπολη στις 25 Μαΐου από αστυνομικούς. Ακολούθησαν μαζικές διαμαρτυρίες σε διάφορες πόλεις σε όλο τον κόσμο μετά τον θάνατο του.

«I Can’t Breathe» (Δεν μπορώ να ανασάνω) φώναζε για πάνω από οκτώ λεπτά ο Τζορτζ Φλόιντ μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του και άφησε αργότερα την τελευταία του πνοή.

«Μόνο από τον τίτλο ξέρεις ότι σημαίνει κάτι πολύ, πολύ επώδυνο και πολύ αποκαλυπτικό. Αυτοί οι στίχοι ήταν κάπως εύκολο να γραφτούν, επειδή προήλθαν από μια συζήτηση για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι συνέβαινε και ποια αλλαγή πρέπει να δούμε. Νομίζω ότι η μουσική είναι ισχυρή όταν πρόκειται για αλλαγή και όταν έρχεται σαν θεραπεία και γι 'αυτό έγραψα αυτό το τραγούδι για να αφήσω ένα σημάδι στην ιστορία. Και ελπίζω να το κάνει αυτό το τραγούδι» δήλωσε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια-τραγουδοποιός.