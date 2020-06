Τεχνολογία - Επιστήμη

Re-open EU: Η ενημερωτική πλατφόρμα της Κομισιόν για τον Τουρισμό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μία διαδικτυακή πλατφόρμα με πληροφορίες για όσους θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους σε άλλη χώρα της ΕΕ.

«Η Ευρώπη ξανανοίγει» - Ο διαδικτυακός ιστότοπος “Re-open EU” παρέχει πληροφορίες για την ασφαλή επανέναρξη των ταξιδιών και του τουρισμού σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Καθώς οι περισσότερες χώρες της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν άρουν από σήμερα τους περιορισμούς που είχαν επιβάλει λόγω της πανδημίας του κορονοϊού στα σύνορα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη διαδικτυακή πλατφόρμα “Re-open EU”, η οποία παρέχει πληροφορίες στους Ευρωπαίους που θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

«Μπορώ να ταξιδέψω στην τάδε χώρα;», «Είναι υποχρεωτική η καραντίνα;», «Είναι ανοιχτά τα εστιατόρια και τα μουσεία;». Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα πολλών ταξιδιωτών που μπορούν να απαντηθούν από την πλατφόρμα “Re-open EU” που επικαιροποιείται διαρκώς και είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες.

Μέσω του ιστότοπου https://reopen.europa.eu/el ,ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση της ενδιαφερόμενης χώρας, τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας, εισόδου σε αυτό με αυτοκίνητο / μοτοσικλέτα / τροχόσπιτο, ή την υποχρέωση ή όχι να υποβληθεί σε καραντίνα, να έχει ιατρικό πιστοποιητικό κτλ. Διατίθενται, επίσης πληροφορίες για τα καταστήματα, τα τουριστικά καταλύματα, τα εστιατόρια, τις παραλίες, τα μουσεία και τα αξιοθέατα, αλλά και για τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν.