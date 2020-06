Αθλητικά

Αποχαιρετάει την Basket League ο Ήφαιστος Λήμνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Τέλος εποχής” για την ομάδα της Λήμνου, μετά την αποχώρηση της οικογένειας Μπούμπουρα.

Την αποχώρησή του από τον Ήφαιστο Λήμνου ανακοίνωσε ο Παντελής Μπούμπουρας, κάτι που σημαίνει πως η ομάδα αποχαιρετά και την Basket League.

Ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Οδησσό, δεν αναφέρθηκε στους λόγους, για τους οποίους η ενασχόλησή του με την ανδρική ομάδα μπάσκετ δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Πάντως, τόνισε πως «θα συνεχίσουμε, όμως, να επενδύουμε και να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τα τμήματα υποδομής, προκειμένου τα παιδιά της Λήμνου να ασχολούνται με το άθλημα και να βελτιώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο».

Στον επίλογο της ανακοίνωσης, ο Παντελής Μπούμπουρας τονίζει: «Μπορεί η Λήμνος να μην έχει εκπρόσωπο στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία τη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά ο Ήφαιστος θέτει γερές βάσεις με τις Ακαδημίες του ώστε να επιστρέψει στο μέλλον. Ακόμη πιο έτοιμος από την εμπειρία και τη γνώση που αποκτήθηκε αυτά τα χρόνια, ακόμη πιο «σοφός» μέσα από όποια λάθη έγιναν, ακόμη πιο δυνατός μέσα από τις επιτυχίες που γευτήκαμε όλοι μαζί. Δεν λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο Παντελής Μπούμπουρας αναφέρει:

«Πριν από τρία χρόνια, με αφετηρία την αγάπη μας για τη Λήμνο και το πάθος μας για τον αθλητισμό, γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργηθούν Ακαδημίες καλαθοσφαίρισης στο νησί. Η πρωτοφανής ανταπόκριση που υπήρξε από τα παιδιά έφερε ως επακόλουθο τη σκέψη να δημιουργήσουμε μια ομάδα επαγγελματικής κατηγορίας, με σκοπό να δοθεί ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο στους νεαρούς αθλητές του τόπου μας.

Μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και αμέτρητες ώρες δουλειάς από εμάς και τους συνεργάτες μας καταφέραμε να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια, ώστε αυτή η ιδέα να πάρει σάρκα και οστά μέσα σε τρεις μήνες. Τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο υποδομών.

Σε χρόνο – ρεκόρ ολοκληρώθηκαν τα βελτιωτικά έργα στο κλειστό γήπεδο “Νίκος Σαμαράς” στη Μύρινα, το οποίο πλέον αποτελεί στολίδι όχι μόνο για τον αθλητισμό της Λήμνου, αλλά συνολικά για το Βόρειο Αιγαίο και αυτή η κληρονομιά θα παραμείνει στο νησί.

Σε αυτά τα δυο χρόνια κερδίσαμε τον σεβασμό όλων και μπήκαμε στον αθλητικό χάρτη της χώρας, κάτι που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ένα ακριτικό νησί με περιορισμένες υποδομές.

Θεωρούμε ότι ο αρχικός στόχος που είχαμε θέσει, επετεύχθη.

Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, η ενασχόλησή μας με την ανδρική ομάδα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θα συνεχίσουμε, όμως, να επενδύουμε και να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τα τμήματα υποδομής, προκειμένου τα παιδιά της Λήμνου να ασχολούνται με το άθλημα και να βελτιώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς, πρώτα απ’ όλα τον φίλαθλο κόσμο του νησιού, όλους όσοι στήριξαν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, αλλά και τους ανθρώπους που εργάστηκαν με μεράκι και αγάπη για τον Ήφαιστο Λήμνου.

Μπορεί η Λήμνος να μην έχει εκπρόσωπο στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία τη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά ο Ήφαιστος θέτει γερές βάσεις με τις Ακαδημίες του ώστε να επιστρέψει στο μέλλον. Ακόμη πιο έτοιμος από την εμπειρία και τη γνώση που αποκτήθηκε αυτά τα χρόνια, ακόμη πιο «σοφός» μέσα από όποια λάθη έγιναν, ακόμη πιο δυνατός μέσα από τις επιτυχίες που γευτήκαμε όλοι μαζί.

Δεν λέμε αντίο, αλλά εις το επανιδείν.

Με εκτίμηση,

Οικογένεια Παντελή Μπούμπουρα».