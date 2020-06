Life

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Ποιο “δώρο γενεθλίων” ζήτησε από τους θαυμαστές του!

Το θρυλικό "σκαθάρι" με την σπουδαία καριέρα, έκανε... προκαταβολικό αίτημα στους θαυμαστές του.

Ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ στις 18 Ιουνίου θα γιορτάσει τα 78α γενέθλιά του. Ενόψει της μεγάλης μέρας το πρώην μέλος των Beatles έκανε μια ευχή γενεθλίων για όλους τους θαυμαστές του: «σταματήστε να τρώτε κρέας».

Σε μια δημοσίευση στον ιστότοπο της PETA, της διεθνούς οργάνωσης υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, ο ΜακΚάρτνεϊ ζήτησε ευγενικά από τους θαυμαστές να «παρακολουθήσουν το βίντεο του για την PETA και να απορρίψουν το κρέας».

Το αίτημα έρχεται 10 χρόνια αφ' ότου ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός γύρισε ένα βίντεο με τίτλο «Glass Walls» (το οποίο έχει προβληθεί πάνω από 20 εκατομμύρια φορές) που έφερε στο φως τι συμβαίνει στα σφαγεία και αποκαλύπτει πως τα ζώα υποφέρουν εκεί.

«Το μόνο που ήθελα για τα γενέθλιά μου είναι η ειρήνη στη Γη - και για τα ζώα» έγραψε ο ΜακΚάρτνεϊ. «Γι 'αυτό φέτος προτρέπω τους θαυμαστές να παρακολουθήσουν ένα βίντεο που παρουσίασα για την PETA με τίτλο« Glass Walls». Του δώσαμε αυτό τον τίτλο γιατί αν τα σφαγεία είχαν γυάλινους τοίχους, ποιος θα ήθελε να φάει κρέας;»

Η ελπίδα του είναι ότι οι θαυμαστές του θα ακούσουν, θα γίνουν χορτοφάγοι και θα ενθαρρύνουν και άλλους κοινοποιώντας το βίντεο.