Κοινωνία

“Αψίδα” για την πρώτη πτήση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η φετινή τουριστική περίοδος αρχίζει με απόλυτη ασφάλεια, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή», τόνισε ο Απόστολος Τζιτζικώστας.

Τους επιβάτες της πρώτης πτήσης που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» από το εξωτερικό υποδέχτηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Η πρώτη πτήση ήταν από το Μόναχο, με 160 επιβάτες, στους οποίους έγιναν οι απαιτούμενοι έλεγχοι για τον κορονοϊό και ελήφθησαν όλα τα μέτρα ασφαλείας, ενώ τηρήθηκαν πιστά τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε όλη τη διαδικασία μέχρι την έξοδό τους από το αεροδρόμιο.

Σε δηλώσεις του ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Υποδεχόμαστε σήμερα τους πρώτους επισκέπτες από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’, που άνοιξε για διεθνείς πτήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση, που έκανε αποδεκτό το αίτημά μου για να ανοίξει από σήμερα, 15 μέρες νωρίτερα από το προβλεπόμενο, το αεροδρόμιο ‘Μακεδονία’, διότι έτσι θα ανακάμψει νωρίτερα και ο τουρισμός στην περιοχή μας. Θέλω όμως να ζητήσω από όλους τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες του τουρισμού και όλους τους συμπολίτες μας να τηρήσουν αυστηρά και πιστά τα μέτρα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πρέπει πάση θυσία να διαφυλάξουμε την επιτυχή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία του κορονοϊού και να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί, ο ιός είναι εδώ και πρέπει όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί.

Είμαστε σήμερα εδώ για να στείλουμε το μήνυμα ότι η φετινή τουριστική περίοδος αρχίζει με απόλυτη ασφάλεια. Η συνεργασία μας με την Πολιτική Προστασία και τον Νίκο Χαρδαλιά είναι εξαιρετική. Δεσμεύομαι ότι δεν πρόκειται να κάνουμε καμιά έκπτωση σε ζητήματα δημόσιας υγείας. Η υγεία και η ασφάλεια των συμπολιτών μας και των επισκεπτών είναι πριν και πάνω από όλα. Ως Περιφέρεια μάλιστα εκπαιδεύουμε με εξειδικευμένα σεμινάρια για τα υγειονομικά πρωτόκολλα 3.200 στελέχη του τουρισμού, ώστε να αυξήσουμε το επίπεδο ασφάλειας και στις τουριστικές επιχειρήσεις».

ΣΥΡΙΖΑ: Η υπεράσπιση του Τουρισμού αποτελεί υποχρέωση όλων μας

«Είναι κρίσιμο τούτη την ώρα να προστατευθεί ο τουρισμός και η εικόνα του, πρωτίστως όμως να προστατευθεί η δημόσια υγεία», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Τομεάρχης Τουρισμού της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Κ. Νοτοπούλου.

Όλη η δήλωση της Κατερίνας Νοτοπούλου αναφέρει «Ο Τουρισμός είναι εθνική υπόθεση. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει την ασφαλή και δυναμική επανεκκίνησή του για το καλό του τόπου. Αυτό απαιτεί πολιτική εγρήγορση, ενότητα, αποφασιστικότητα και αποτελεσματική στρατηγική. Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να ενισχύσει άμεσα τις τουριστικές επιχειρήσεις με ρευστότητα, να στηρίξει τους εργαζόμενους, να προφυλάξει το Τουριστικό μας προϊόν, επενδύοντας σε ισχυρό branding και θωρακίζοντας το ΕΣΥ ταυτόχρονα με την εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου διαχείρισης της κρίσης. Είναι κρίσιμο τούτη την ώρα να προστατευθεί ο τουρισμός και η εικόνα του, πρωτίστως όμως να προστατευθεί η δημόσια υγεία. Στεκόμαστε με γνήσια αγωνία δίπλα στους ανθρώπους του κλάδου που δοκιμάζονται και είμαστε εδώ να συμβάλλουμε στην προστασία του ελληνικού Τουρισμού. Η υπεράσπισή του Τουρισμού αποτελεί υποχρέωση όλων μας».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σε ανακοίνωση του αναφέρει «Η πολιτική “ανοίξαμε και σας περιμένουμε”, που διαφημίζει η κυβέρνηση της ΝΔ, στηρίζεται πάνω στα πετσοκομμένα υγειονομικά πρωτόκολλα, μόνο και μόνο για να στηριχθεί η κερδοφορία των ομίλων στον τουρισμό και τις μεταφορές, και στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό καταδικάζονται στην εξαθλίωση των 400 – 500 ευρώ, την εκ περιτροπής εργασία, ενώ χιλιάδες ελαστικά απασχολούμενοι μένουν στον αέρα χωρίς εισόδημα! Αυτό είναι το αποτέλεσμα της λεγόμενης “εξωστρέφειας” που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, επενδύοντας στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και υπονομεύοντας ταυτόχρονα υπαρκτές παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες των επενδυτών και τα κέρδη του κεφαλαίου».