Οικονομία

Τσίπρας στον ΣΕΒ: Η “επόμενη μέρα” είναι μία πολύ δύσκολη εξίσωση

Στην ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών μίλησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ως «πολύ δύσκολη εξίσωση», που όμως δεν είναι «άλυτη», χαρακτήρισε την επόμενη μέρα για την οικονομία, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα στην ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξεκίνησε την ομιλία του, συγχαίροντας τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο που εκλέχτηκε νέος Πρόεδρος του ΣΕΒ στο τέλος της συνέλευσης, και τονίζοντας τη σημασία, «όχι μόνο σε συμβολικό επίπεδο», που «ένας πολύ κρίσιμος κλάδος, αυτός της Βιομηχανίας, παίρνει το τιμόνι του ΣΕΒ».

«Η φετινή σας συνέλευση λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο ιδιαίτερη, πρωτοφανή θα έλεγα, όχι μόνο για τη χώρα αλλά και σε διεθνές πλαίσιο. Οι ρυθμοί της καθημερινότητας σταμάτησαν, εξαιτίας της πανδημίας, οι πολίτες κλείστηκαν στα σπίτια τους, η οικονομία πάγωσε», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι «η επόμενη μέρα, με τον κίνδυνο ενός δεύτερου κύματος να παραμονεύει, είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Όχι όμως άλυτη».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε την ανάγκη πρώτα απ’ όλα της «έγκαιρης» αναγνώρισης του «μεγέθους» και του «βάθους της ζημιάς», ενώ προειδοποίησε ότι «η συνταγή της αδράνειας είναι συνήθως καταστροφική».

«Προβάδισμα στην επόμενη μέρα έχει πάντα αυτός που ενεργεί, δρα έγκαιρα, αυτός που παίρνει πρωτοβουλίες για να περιορίσει τη ζημιά και άρα να φτάσει πιο γρήγορα στη γραμμή της επανεκκίνησης», είπε χαρακτηριστικά.