Οικονομία

Βρούτσης: καμία ανησυχία για την καταβολή των συντάξεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός Εργασίας για την ψηφιακή σύνταξη.

«Κανένας συνταξιούχος δεν πρέπει να ανησυχεί για την καταβολή της σύνταξης του. Το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι βιώσιμο, στέρεο, καμία σύνταξη δεν κινδυνεύει και οι όποιες έκτακτες ανάγκες παρουσιαστούν θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, σημειώνοντας ότι οι όποιες απώλειες εσόδων υπήρξαν από ασφαλιστικές εισφορές, θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

«Η επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισμού προς το ασφαλιστικό σύστημα, που καλύπτει το 53% των εσόδων του, θα συνεχίζεται απρόσκοπτα. Πράγματι, τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές δεν ανταποκρίνονται με αυτά που περιμέναμε, λόγω της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού και της μη αύξησης της απασχόλησης, χάνουμε έσοδα, αλλά η όποια απώλεια που θα υπάρξει και οι όποιες έκτακτες ανάγκες θα χρειαστεί το ασφαλιστικό σύστημα, θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.

Απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ, Βασίλη Κεγκέρογλου, που υπογράμμισε ότι εκκρεμούν 113.000 συντάξεις, και του Γιώργου Μουλκιώτη, που έκανε λόγο για ανησυχητική πορεία του ΕΦΚΑ, ο κ. Βρούτσης έδωσε έμφαση στην ψηφιοποίηση όλου του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ τόνισε ότι «λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες μας χωρίζουν από τη ψηφιακή σύνταξη». Παράλληλα, ανέφερε ότι ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα θα γίνεται πλέον η αίτηση για την καταβολή των εξόδων κηδείας και τόνισε ότι μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα θα καταβάλλονται αυτόματα και μέσα σε 15 μέρες τα έξοδα κηδείας.

«Από χθες έχει υπογραφεί η υπουργική απόφαση και από δω και πέρα κανένας δεν θα καταφεύγει στα ασφαλιστικά ταμεία για να καταθέσει τα τιμολόγια και να πάρει τη δικαιούμενη ασφαλιστική αμοιβή», ανέφερε ο κ. Βρούτσης.

Ο υπουργός Εργασίας, απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις των βουλευτών του ΚΙΝΑΛ, Γιώργου Φραγγίδη και του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ξεναγών, και στην επισήμανση τους ότι είναι ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων προστασίας του εισοδήματος και των δικαιωμάτων τους, αντέτεινε ότι για πρώτη φορά λύνεται ένα πρόβλημα που ταλάνιζε τον κλάδο για 19 χρόνια.

Όπως είπε ο κ. Βρούτσης, επιτέλους μπαίνει τάξη στην αχορτογράφητη περιοχή της καταμέτρησης των ενσήμων των ξεναγών και τις επόμενες μέρες θα δημοσιοποιηθεί η σχετική υπουργική απόφαση.

Ακόμα, ο κ. Βρούτσης ανέφερε, ότι η καταβολή του επιδόματος ειδικού σκοπού των 800 ευρώ για τους ξεναγούς, ολοκληρώνεται σήμερα και διευκρίνισε ότι η ολιγοήμερη καθυστέρηση που υπήρξε, οφείλεται στο φαινόμενο των διπλοπληρωμών που εμφανίστηκαν και έπρεπε να γίνουν διασταυρωτικοί έλεγχοι σε κάποιες ειδικές κατηγορίες.