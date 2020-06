Υγεία - Περιβάλλον

Εγκαίνια της ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Ζακύνθου (εικόνες)

Το νησί είναι ένας ασφαλής προορισμός για τους τουρίστες, επεσήμανε ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.

Παρουσία του Υφυπουργού Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη, έγιναν σήμερα τα εγκαίνια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Κοντοζαμάνης, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Είναι μία μεγάλη στιγμή για τη Ζάκυνθο και το σύστημα υγείας. Καταφέραμε με συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και της Διοίκησης του Νοσοκομείου να ξεπεράσουμε εμπόδια και να δώσουμε τέλος στην εκκρεμότητα λειτουργίας της ΜΕΘ, χωρίς να χάσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους που διατέθηκαν για την ανέγερση του Νοσοκομείου.

Στόχος μας είναι να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το Ε.Σ.Υ.. Η περίοδος της πανδημίας μάς έδωσε τη γνώση και την εμπειρία και καταφέραμε να υλοποιήσουμε πιο γρήγορα όσα περιλαμβάνονταν στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε 5.000 προσλήψεις, τα νοσοκομεία μας εξοπλίστηκαν με υλικά και Μέσα Ατομικής Προστασίας και ενισχύθηκαν οικονομικά».

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε: «Τα εγκαίνια της ΜΕΘ συμπίπτουν με τη χρονική περίοδο που η Ζάκυνθος ετοιμάζεται να υποδεχτεί τουρίστες. Το νησί είναι ένας ασφαλής προορισμός. Έχουμε εκπονήσει συγκεκριμένο σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε τυχόν περιστατικά κορονοϊού. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα, με επάρκεια πόρων και μέσων.

Κοινός μας στόχος είναι να ανταποκρίνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις ανάγκες όλων των πολιτών. Θα τα καταφέρουμε, όπως τα καταφέραμε μέχρι σήμερα».