Κοινωνία

ΓΑΔΑ: Παρακολούθηση κυκλοφορίας με κάμερα ανίχνευσης για “παραβίαση του κόκκινου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Περιφέρεια Αττικής παρέδωσε στη ΓΑΔΑ εκσυγχρονισμένο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης κυκλοφορίας.

Ο νέος Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) στη ΓΑΔΑ που εκσυγχρονίστηκε με πόρους και πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάστηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, παρουσία των υπουργών Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοίδη, Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου, του υφ. Μεταφορών Ι. Κεφαλογιάννη, του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγου Μ. Καραμαλάκη και του Αστυνομικού Διευθυντή της Τροχαίας Αττικής Σ. Λάσκου.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Γ. Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κ. Τσουβάλας, ο Γ. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Β. Παπαγεωργίου, ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Β. Κορομάντζος, ο σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα Οδικής Ασφάλειας Κ. Λογοθέτης, η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Ε. Κοσμίδη και αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο της τελετής ο κ. Πατούλης παρουσίασε την πρώτη κάμερα ανίχνευσης της παραβίασης του Ερυθρού σηματοδότη, «μία μεγάλη καινοτομία της Περιφέρειας, που βασίζεται στην εποπτεία του οδικού δικτύου με τεχνικά μέσα για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων», όπως ανέφερε. «Προχωρώντας στην υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια έχουμε ήδη στα χέρια μας τις πρώτες κάμερες για την παραβίαση του φωτεινού σηματοδότη, οι οποίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας θα τοποθετηθούν πιλοτικά και κατά προτεραιότητα στα πιο επικίνδυνα σημεία, όπου παρατηρείται συχνά η παραβίαση της φωτεινής σηματοδότησης, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της Ελληνικής Αστυνομίας» επισήμανε ο κ. Πατούλης.

Στον χαιρετισμό του εξέφρασε τη χαρά και την περηφάνια του, που η Περιφέρεια συμβάλλει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική, δίνοντας επιπλέον «όπλα» στην ΕΛ. ΑΣ, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της και υπογράμμισε πως οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σηματοδοτούν την ξεκάθαρη προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια στα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των πολιτών. «Το νέο εκσυγχρονισμένο ΘΕΠΕΚ είναι καρπός της γόνιμης συνεργασίας μας με την Ελληνική Αστυνομία και την Τροχαία Αττικής για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μας στο οδικό δίκτυο» τόνισε και πρόσθεσε: «Ο Θάλαμος επιχειρήσεων βρίσκεται σε διαρκή και εικοσιτετράωρη επικοινωνία με το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής δημιουργώντας μία ουσιαστική σχέση συνεργασίας που από σήμερα κιόλας τα αποτελέσματά της θα είναι ορατά σε όλη την Αττική. Είμαστε βέβαιοι ότι το λεκανοπέδιο της Αττικής θα επιτηρείται με ένα τρόπο προφανώς αποτελεσματικό, με στόχο να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα που έχουν κοστίσει πολλές ανθρώπινες ζωές».

Οι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοίδης, Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκος, αλλά και ο Αρχηγός της ΕΛ. ΑΣ Μ. Καραμαλάκης συνεχάρησαν τον κ. Πατούλη για τις πρωτοβουλίες, επισημαίνοντας πως συμβάλλουν ουσιαστικά στην εμπέδωση του αισθήματος ορθής οδικής συμπεριφοράς και στην προστασία των πολιτών.

Η αναβάθμιση του ΘΕΠΕΚ, εκτός από τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων στη ΓΑΔΑ, περιλαμβάνει, επίσης, την αποκατάσταση όλων των καμερών ελέγχου κυκλοφορίας στους δρόμους και τη συντήρηση των υπολοίπων από τα συνεργεία της Περιφέρειας που ανέλαβε το έργο. Συνολικά, σε όλο το λεκανοπέδιο υπάρχουν 235 κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας.

Ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοίδης τόνισε πως μετά από 15 χρόνια γίνεται μία σημαντική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αστυνόμευσης και της οδικής ασφάλειας, ενώ ευχαρίστησε την Περιφέρεια Αττικής και τις άλλες Περιφέρειες της χώρας για την προσφορά οχημάτων, που συνέβαλλαν στο να διαθέτει η Ελληνική Αστυνομία έναν σύγχρονο στόλο, όπως ανέφερε. Παράλληλα πρόσθεσε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής είναι αξιέπαινη, καθώς με δικούς της πόρους εκσυγχρόνισε μία πολύ χρήσιμη δομή για τους πολίτες. Προτεραιότητά μας είναι να ζουν οι πολίτες σ΄ένα καθεστώς ασφάλειας, ανάπτυξης, ειρήνης και δημιουργίας και σ’ αυτό το πλαίσιο συνεργαζόμαστε με την Αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς, για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Οι κάμερες ανίχνευσης της παραβίασης του Ερυθρού σηματοδότη της Περιφέρειας Αττικής, μας δίνουν τη δυνατότητα, να λειτουργούμε αποτελεσματικότερα σε ζητήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι εξαιρετική και αποτυπώνει και την ευαισθησία του κ. Πατούλη σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της ζωής των πολιτών».

Από την πλευρά του υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, μεταξύ άλλων τόνισε: «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την στενότατη συνεργασία που έχει το υπουργείο Εσωτερικών με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Κοινός μας στόχος είναι η ασφάλεια. Δίχως την ασφάλεια των πολιτών στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία στην κοινωνία, ούτε ποιότητα ζωής για τον απλό πολίτη, που είναι βασικός στόχος της πολιτείας και της κυβέρνησης.

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής είναι εξαιρετική. Μια πιλοτική πρωτοβουλία από την οποία πιστεύω θα βγουν θετικά συμπεράσματα και θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Στηρίζουμε την Αυτοδιοίκηση στο να προωθήσει τη συνεργασία της με την Ελληνική Αστυνομία ώστε από κοινού να δρουν με ενιαίο σχεδιασμό, που ο καθένας θα συνεισφέρει αυτά που πρέπει.

Το Υπουργείο Εσωτερικών θα συνεχίσει να συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις την Ελληνική Αστυνομία, καθώς αυτούς τους 11 μήνες διακυβέρνησης του τόπου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει περίπου 300 οχήματα στην ΕΛΑΣ, τα οποία η Ελληνική Αστυνομία τα αξιοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο για να γίνεται καλύτερα η δουλειά της. Εύχομαι καλή συνέχεια λοιπόν σε αυτήν την πολύ θετική πρωτοβουλία».

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μ. Καραμαλάκης τόνισε τα εξής: «Η Ελληνική Αστυνομία στοχεύει στην επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου οδικής ασφάλειας, αναβαθμίζοντας επιχειρησιακά τις Υπηρεσίες Τροχαίας με την ενίσχυση της τεχνικής αστυνόμευσης με την αξιοποίηση εκσυγχρονισμένων τεχνολογικών εποπτικών μέσων τεχνητής νοημοσύνης, την κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και την ανάπτυξη στοχευμένων επιχειρησιακών δράσεων για την πρόληψη, την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και την καλλιέργεια ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς. Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε με μέριμνά της στην ανανέωση και ανακαίνιση του ΘΕΠΕΚ με παρεμβάσεις τόσο ποιοτικής και λειτουργικής αναβάθμισης του εργασιακού περιβάλλοντος των στελεχών, όσο και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού εντός του Θαλάμου, αλλά και εκτός, με την αντικατάσταση των εποπτικών μέσων του οδικού δικτύου. Η νέα κάμερα ανίχνευσης παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη, που σήμερα με μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πιλοτικά θα εγκατασταθεί στο οδικό δίκτυο της Αττικής, δημιουργεί εχέγγυα εμπέδωσης ορθής οδικής κουλτούρας. Η αγαστή συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με την Περιφέρεια Αττικής είναι δεδομένη, και η δημιουργική συνέχεια αυτής, δομείται σε παρεμβάσεις και καινοτομίες, που προωθούν και προάγουν το αίσθημα εμπιστοσύνης προς το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών οδικής ασφάλειας, αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Ο Αστυνομικός Διευθυντής της Τροχαίας Αττικής Σ. Λάσκος επισήμανε: «Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στις εγκαταστάσεις του Θ.Ε.Π.Ε.Κ. και να σας πω απλά και παραστατικά ότι ο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. αποτελεί για την Δ/νση Τροχαίας Αττικής την όραση , την ακοή και την ομιλία της. Στο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. βλέπουμε την εικόνα από τους εικονολήπτες της περιφέρειας Αττικής, λαμβάνουμε ασυρματικές πληροφορίες από τα περιπολικά όπως και από το κέντρο της Άμεσης Δράσης γνωστό ως ‘’100’’. Αφού αξιολογούνται τα παραπάνω , δίνονται κατάλληλες οδηγίες στο προσωπικό που εκτελεί εξωτερική εργασία.

Ο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. συνεργάζεται και με άλλους φορείς και υπηρεσίες με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και την βελτίωση της αστικής κινητικότητας. Η συνεργασία της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής με την Περιφέρεια δεν περιορίζεται μόνο στην συντήρηση του εξοπλισμού του Θ.Ε.Π.Ε.Κ. αλλά υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία με το νέο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας, πραγματοποιούνται κοινές δράσεις για τον έλεγχο σχολικών λεωφορείων και παρέχεται συνδρομή για την εκτέλεση έργων βελτίωσης οδικού περιβάλλοντος».

Ο σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής Κ. Λογοθέτης επισήμανε ότι ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία σε νέες εγκαταστάσεις Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας, αποτελεί μία πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, σηματοδοτώντας την προτεραιότητα που δίνει σε ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών. Αναφερόμενος στις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής και τη συμβολή του στο έργο της Τροχαίας, εστίασε στον καθημερινό έλεγχο της κυκλοφορίας σε όλους τους οδικούς άξονες επί 24 ωρου βάσεως, μέσα από 230 κάμερες, στην τήρηση αρχείων συμβάντων, στην ενημέρωση για τυχόν βλάβες σε σηματοδότες, αλλά και στις καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για ζητήματα που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. «Στο πλαίσιο της αμφίδρομης και αποτελεσματικής συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και την ΕΛ. ΑΣ, είναι και η πιλοτική εφαρμογή της κάμερας ανίχνευσης παραβίασης κόκκινου σηματοδότη», τόνισε.