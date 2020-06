Πολιτική

Ανήσυχη η ΕΕ για τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά...

Το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών, μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ και την τηλεδιάσκεψη με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Την ανάγκη να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και επιστροφή σε μια γνήσια συνεργασία, υπογράμμισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, μετά το πέρας της τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, ο κ. Μπορέλ ανέφερε ότι υπάρχει εντεινόμενη ανησυχία από τις κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ σημείωσε και τα πρόσφατα προβλήματα σε σχέση με την επιχείρηση “Ειρήνη”. Μίλησε για επιδείνωση της κατάστασης και ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δικαίως παραπονούνται για τις γεωτρητικές ενέργειες.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι το ζήτημα της Τουρκίας συζητήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς το έθεσαν κράτη-μέλη, αλλά δεν αποτελούσε ένα από τα τρία βασικά θέματα της συζήτησης (Κίνα, Ανατολική Σχέση και Μέση Ανατολή ). Σημείωσε ότι σε σχέση με την Τουρκία, ο Μάικ Πομπέο έχει υπόψη την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά με περισσότερη έμφαση στο ζήτημα της Λιβύης.

Το πλήρες φάσμα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας θα εξεταστεί στο επόμενο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, ανακοίνωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Δένδιας: Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αποφασιστικά όλες τις τουρκικές προκλήσεις

Για την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας και πρωτίστως, για την κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας στη Μεσόγειο, συζήτησαν ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν.

Την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκία έθεσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, τόσο στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ όσο και κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο.

Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο ΥΠΕΞ: «Ευχαρίστησα τη φίλη και σύμμαχο Γαλλία για τη σταθερή της στήριξη, η οποία εκδηλώθηκε και από τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται αταλάντευτα για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας, αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά όλες τις τουρκικές προκλήσεις.

Θα ήθελα τέλος, να ευχαριστήσω θερμά και από την καρδιά μου, τον κ. Λε Ντριάν για τη θερμή φιλοξενία και μάλιστα τη φιλοξενία κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ενέχει και έναν βαθύτατο συμβολισμό».