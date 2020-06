Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1: πρέπει να είμαστε πριν από τους Τούρκους στα “σημεία-κλειδιά”

Την ανάγκη για λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσεων από τις Ένοπλες Δυνάμεις, για συγκεκριμένους λόγους τακτικής, προτάσσει ο Καθηγητής.​